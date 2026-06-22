남녀 구분 없앤 순경 공채, 여성 합격 비율 ‘껑충’

‘분리 모집’ 방식 시절 20% 안팎 첫 통합선발서 합격자 비율 38%

남녀 통합선발 방식이 처음 적용된 경찰공무원(순경) 공개채용에서 여성 합격자 비율이 약 38%를 기록해 성별 분리선발 방식일 때보다 늘어났다.



경찰청은 22일 올해 상반기 순경 공채 최종 합격자 2941명 중 남성은 1829명(62.2%), 여성은 1112명(37.8%)으로 집계됐다고 밝혔다. 남녀 정원이 따로 정해진 기존 순경 공채에서 여성 정원은 통상 20% 안팎이었다. 남녀 선발 비율을 폐지하고 성별 구분 없이 통합모집하자 여성 합격자 비율이 늘어난 것이다. 이번 공채에서 남녀 합격자 비율은 응시자 성비(남성 62.9%·여성 37.1%)와 유사했다.



지역별로 보면 부산에선 여성이 117명(54.9%)을 차지해 남성 96명(45.1%)보다 많았다. 대구에선 여성·남성 합격자 수가 같았다. 서울(42.8%), 충남(42.1%), 울산(40.9%), 세종(40.0%) 등에서도 여성 합격자 비율이 40%를 넘었다.



경찰은 여성 응시자의 경쟁률이 꾸준히 높았던 점이 여성 합격자 증가에 영향을 미쳤다고 분석했다. 남녀 분리모집으로 진행된 2024년 남성 응시자의 경쟁률은 10.4 대 1이었으나 여성은 27 대 1이었다. 지난해에도 남성은 9 대 1, 여성은 20.1 대 1이었다. 다만 이번에 선발된 2941명은 당초 계획한 3202명보다 261명(8.2%)이 모자란다. 필기시험에서 남성 응시자 탈락 비율이 높고, 체력시험에서 여성 응시자 탈락 비율이 높은 현상이 맞물렸기 때문으로 보인다. ‘합격·불합격’ 방식이 적용된 순환식 체력검사 통과율은 전체를 통틀어 63.9%였다. 성별로는 남성의 통과율이 88.6%였고, 여성은 42.5%였다.

