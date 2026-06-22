본협상 파국 막은 중재국 카타르·파키스탄의 ‘셔틀 외교’

미·이란 사이 오가며 메시지 전달 첫 고위급 회담 공동 선언문 발표

종전 양해각서(MOU) 서명 후 본협상에 돌입한 미국과 이란이 연일 강경 발언을 주고받고 있지만, 파키스탄과 카타르의 중재 노력이 협상 동력을 유지시키고 있다는 평가가 나온다. 특히 파키스탄 중심으로 진행됐던 지난 4월 협상과 달리 이번에는 카타르가 합류하면서 양국 간 갈등이 파국으로 치닫는 것을 막는 안전판 역할을 하고 있다는 분석이다.



파키스탄·카타르 외교부는 21일(현지시간) 스위스 뷔르겐슈토크에서 열린 미·이란 첫 고위급 회담 결과를 담은 공동선언문을 발표했다. 선언문에는 당사국들 사이 첫 회담이 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 이뤄졌으며, 다음 회담을 위한 고위급위원회를 창설한단 내용 등이 포함됐다.



협상 도중 도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS에 ‘이란이 레바논의 대리세력 문제를 즉시 중단시키지 않으면 다시 공격할 것’이라고 밝히며 시작한 지 약 80분 만에 협상이 깨질 위기에 놓이기도 했다.



하지만 카타르와 파키스탄의 중재로 협상이 계속 진행된 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 엑스에 “파키스탄과 카타르의 쉼 없는 중재로 레바논 전쟁 종식을 향한 중요한 진전을 이뤘다”고 밝혔다.



미국 외교 당국자는 “4개 당사국 대표단 모두 회담 진전에 만족한 것으로 보였다”며 “중재국은 양측이 문제를 해결해나갈 수 있도록 돕고 있다. 이번 초기 회담이 향후 신뢰 구축을 위한 발판이 되리라 생각한다”고 말했다고 액시오스는 보도했다. 두 중재국이 양측 대표단 사이를 오가며 메시지를 전달하면서 협상 동력을 유지한 셈이다.



파키스탄은 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 수입 타격 등 경제적 동기뿐 아니라, 미·이란 양측과 쌓아온 신뢰를 바탕으로 중재를 해왔다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 지난 15일 국회 연설에서 “여러 차례 협상이 중단 위기에 처할 때마다 아심 무니르 육군참모총장이 협상판을 살려냈다”고 말했다. 알자지라는 “(1차 휴전 당시) 무니르 총장이 미국 측 관리들에게 수차례 전화를 걸며 협상을 이어나갔고, J D 밴스 미국 부통령도 무니르 총장을 최근 수개월간 가장 많이 통화한 인물로 꼽았다”고 보도했다.



카타르는 이란의 공격으로 액화천연가스(LNG) 수출의 17%가 감소하는 등 피해를 보고도 중재 역할을 지속했다. 마지드 알안사리 카타르 외교부 대변인은 “카타르가 이란의 공격을 받고 중재에서 물러나는 것은 공격한 측의 의도에 놀아나는 것”이라고 말했다고 크리스천사이언스모니터가 지난달 18일 전했다.

