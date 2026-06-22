“이란과 관계 새로운 장” 밴스가 협상할 때 “헤즈볼라 안 막으면 타격” 초 치는 트럼프

트럼프, 국내 비판에 협상 거리 두기 밴스, 결렬 땐 정치적 희생양 될 판 내부도 분열…종전안 취약성 방증

미국 협상단을 이끈 J D 밴스 부통령이 “진전을 기대한다”며 이란과의 협상 분위기에 불을 지피려 애쓰고 있을 때, 도널드 트럼프 대통령(사진)은 “이란이 헤즈볼라를 막지 못하면 다시 타격할 수 있다”고 협박을 가했다. 고도의 협상 기술이 필요한 시점에 대통령과 부통령이 분열된 목소리를 낸 것은 종전 양해각서(MOU)가 얼마나 취약한 상황에 놓여 있는지 보여준다는 지적이 나온다.



밴스 부통령은 21일(현지시간) 이스라엘의 레바논 공격으로 협상이 취소될 뻔한 곡절을 거쳐 겨우 스위스에서 이란 대표단과 마주 앉았다. 그는 회담이 열리기 전 취재진 앞에서 “(트럼프) 대통령이 협상단에 요청한 것은 이란 국민과의 관계를 변화시키기 위한 새로운 장을 열라는 것이었다”며 “이란 지도부가 지역을 불안정하게 하는 역할을 포기하고 장기적으로 핵무기를 포기할 의향이 있다면, 미국은 이란과의 관계를 근본적으로 변화시킬 용의가 있다”고 말했다.



그러나 그 순간 트럼프 대통령이 발신한 메시지는 달랐다. 그는 소셜미디어에 “이란의 대리세력(헤즈볼라)이 문제를 일으키는 것을 이란이 막지 않으면 우리는 이란을 매우 강하게 다시 타격할 것”이라고 했다. 또 폭스뉴스 기자와 전화 인터뷰를 하면서는 이란이 우라늄 농축권을 유지해야 한다고 주장한 마수드 페제시키안 이란 대통령을 향해 “입조심하는 게 좋을 것”이라고 했다.



이에 반발한 이란 대표단이 협상장을 떠나버렸다는 이란 매체 보도가 나오는 등 트럼프 대통령의 위협 발언으로 한때 협상이 파행 위기로 갔다.



두 사람의 상반된 모습은 거센 비판에 직면한 종전 MOU와 거리를 두려는 듯한 트럼프 대통령과 협상이 결렬될 경우 희생양으로 전락할 수 있는 밴스 부통령의 복잡한 이해관계를 보여준다.



밴스 부통령에게 이번 협상은 사활적 문제가 됐다. 협상을 성공시키면 그는 미국을 ‘중동 수렁’에서 구해낸 마가(미국을 다시 위대하게)의 적자로 확실하게 자리매김하면서 차기 대선 주자로 유리한 고지를 점할 수 있다. 그러나 난항에 빠진 협상 국면을 놓고 볼 때 그럴 가능성이 높지 않다. 오히려 그는 협상 결렬로 이란 전쟁 실패의 책임을 뒤집어쓰게 될 가능성이 더 커보인다.



트럼프 대통령은 지난주 주요 7개국(G7) 정상회의 폐막식에서 “(이란과의 협상이) 성공하면 내가 공을 차지하겠지만 실패하면 밴스 탓으로 돌릴 것”이라는 뼈 있는 농담을 던졌다.



워싱턴포스트 짐 게라티 칼럼니스트는 “밴스 부통령이 이 거래의 설계자라니, 앞으로 발생할 수 있는 모든 나쁜 결과에 대한 희생양으로 그가 내세워지고 있다는 느낌이 드는 건 나뿐인가”라고 했다. 뉴욕타임스도 트럼프 행정부 내의 분열된 입장은 “미국과 이란 간의 MOU가 얼마나 취약한지, 협상단이 앞으로 얼마나 험난한 과제에 직면하게 될지 여실히 보여준다”고 평가했다.

