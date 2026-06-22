‘월급 500만원’ 넘는 노동자 371만명

16.5%로 역대 최다…제조업 24%, 돌봄업 5.4% ‘산업별 양극화’

월평균 임금이 500만원을 넘는 임금근로자의 규모와 비중이 관련 통계 작성 이래 가장 컸다.



물가와 임금 상승 영향으로 인해 월급 500만원 이상 근로자의 비중은 계속 커지는 추세다. 다만, 이 비중이 고용 양대 산맥인 제조업에서는 4명 중 1명꼴이지만, 보건·사회복지업에선 5%대에 그치는 등 산업별 격차는 뚜렷했다.



22일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 지역별 고용조사 결과를 보면 지난해 하반기(10월) 전체 임금근로자 2248만8000명 가운데 최근 3개월 월평균 임금(상여금 포함·세전)이 500만원 이상인 근로자는 371만3000명(16.5%)으로 집계됐다.



500만원 이상 임금근로자 규모와 비중 모두 2013년 관련 통계 작성 이후 최대치다. 1년 전과 비교하면 500만원 이상 임금근로자는 29만6000명 늘었고, 비중은 1.1%포인트 커졌다.



산업별로는 격차가 크다. 임금근로자 규모가 가장 큰 제조업(394만6000명)에서는 94만8000명(24.0%)이 월 500만원 이상을 받았다.



1년 전보다 2.3%포인트 높아진 역대 최고치다.



300만~400만원 미만이 28.0%, 400만~500만원 미만이 16.2%로 300만원 이상 근로자가 68.2%였다.



반면 보건·사회복지업에서는 500만원 이상 근로자 비중이 5.4%에 불과했다. 100만원 미만이 29.2%, 100만~200만원 미만 12.8%, 200만~300만원 미만 33.4%로 300만원 미만 근로자가 전체의 75%를 넘었다. 300만~400만원 미만은 14.3%, 400만~500만원 미만은 4.9%였다.



제조업과 함께 양대 축을 이루는 보건·사회복지업종이지만 임금 분포는 크게 엇갈린다. 고령화·돌봄 수요 확대로 일자리는 빠르게 늘고 있지만 임금 등 고용 여건은 여전히 열악하다는 평가다.



500만원 이상 비중은 금융·보험업(38.0%), 전문·과학 및 기술서비스업(35.8%), 정보통신업(34.8%) 순으로 높았고, 숙박·음식점업(1.4%)이 전 산업 최저였다.



반도체 업황 개선과 성과급 확대가 이어지면서 산업 간, 제조업 내 임금 격차는 더 벌어질 것으로 전망된다.

