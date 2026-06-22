중소기업 노동자 51% “아기 안 낳을 것”

재직자 85% “대기업·공공기관보다 결혼·육아 병행 어려워”

출산·육아휴직 등 힘든 직장문화 탓…미혼자 결혼 의향도 급락

양육비·보육 서비스 등 정부 지원 통해 일·가정 양립 다가가야

중소기업 재직 노동자 10명 중 8명 이상은 ‘대기업·공공기관 노동자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 어렵다’고 생각하는 것으로 조사됐다. 또한 중소기업 노동자 절반 이상은 향후 출산 의향이 없다고 했다.



중소기업중앙회는 22일 여의도 중기중앙회에서 대통령 소속 저출산고령사회위원회와 함께 ‘인구구조 변화 대응을 위한 중소기업 정책 간담회’를 개최했다.



박은정 육아정책연구소 연구위원은 중기중앙회가 중소기업 노동자(300명)와 소기업·소상공인 대표자(300명) 총 600명을 대상으로 지난 2~8일 실시한 ‘출산·육아 인식조사’ 결과를 발표했다.



미혼인 중소기업 노동자 중 결혼 의향이 있다는 답변은 절반에 못 미치는 42.9%였다. 한국보건사회연구원이 2024년 전국 19~49세 성인 남녀를 대상으로 실시한 ‘가족과 출산조사’ 당시 결혼 의향이 있다는 답변(64.6%)에 비해 크게 낮다.



중소기업 노동자 절반 이상(51.0%)이 향후 자녀 계획(추가 자녀 계획 포함)이 없다고 답했다. 자녀 계획이 있다는 답변은 23.3%였다. 2024년 가족과 출산조사에선 배우자가 없는 응답자의 63.2%가 자녀 계획이 있다고 답했다.



출산과 육아 과정에서 가장 큰 부담 요인(2개 선택)으로는 주거비·양육비·교육비 등 비용 부담(64.3%), 육아와 직장 생활 병행 어려움(54.3%), 돌봄 서비스 등 인프라 부족(42.7%)이 1~3위였다.



또 중소기업 노동자 85.0%는 대기업·공공기관 노동자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 어렵다(매우 그렇다 44.3%, 그렇다 40.7%)고 답했다.



이유로는 출산·육아 제도 활용이 어려운 직장문화(63.5%)를 가장 많이 꼽았다. 복지 수준 차이(49.0%), 대체 인력 채용의 어려움 등으로 동료·사업주 부담 가중(46.7%)을 선택한 응답자도 많았다.



제도 활용이 어려운 이유로는 동료·관리자 부담 가중(84.0%)이 가장 많았다. 장시간 노동·인사상 불이익 등 직장 분위기(56.5%)와 소득 감소 우려(43.5%)를 꼽은 응답자도 많았다.



일·가정 양립을 위해 가장 필요한 지원(2개 선택)으로 노동시간 단축·유연근무 활성화(47.7%), 돌봄 인프라 확대(35.7%), 대체 인력 채용 지원 확대(32.7%) 답변이 1~3위였다.



정부가 가장 우선 지원할 정책(2개 선택)으로는 양육비·교육비 등 경제적 지원 확대(52.0%)란 답변이 최다였다. 육아휴직·육아기 근로시간 단축제도 기간 등 출산·육아제도 확대(39.7%), 신혼부부 특별공급 등 주거지원 확대(31.7%) 등이 뒤를 이었다.



박 연구위원은 “출산·육아 부담 완화를 위해서는 특히 제조업 교대근무 특성 등을 고려하는 것이 중요하다”고 말했다.

