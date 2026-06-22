빚진 중소기업 숨통 죄는 ‘3고’…은행 연체율, 6년 만에 최대

중동발 악재에 자금 흐름 직격탄 금리 인상 앞두고 연체율 ‘급등’ 반도체 등 대기업과 양극화 심화

경남에서 페인트 업체를 운영하는 A씨는 미국·이란 전쟁 발발 후 원재료인 석유화학 제품 가격이 평균 30%, 최대 50% 오르면서 수익성 악화에 직면했다. 최근 원·달러 환율이 1500원을 넘어 걱정이 더하다. A씨는 “페인트 가격이 오르니 올해 보수 계획을 내년으로 넘기는 일이 많아 매출도 떨어졌다”며 “이대로 가다간 일부 업체는 대출금 연체로 생존에 문제가 생길 수도 있다”고 말했다.



반도체 호황으로 일부 대기업이 ‘역대급’ 실적을 내며 경제성장률 전망치를 끌어올렸지만, 성장의 그늘에선 빚도 제때 갚지 못하는 중소기업이 늘고 있다. 중동전쟁으로 인한 고유가와 고환율에, 금리 인상까지 겹치며 양극화가 심화할 수 있다는 우려가 나온다.



22일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 원화 대출 연체율(1개월 이상 연체)의 평균값은 0.51%로 집계됐다. 특히 자영업자가 포함된 중소기업 연체율 상승폭이 두드러졌다. 5대 은행의 지난달 말 중소기업 연체율은 0.73%로 이들 은행의 합산 수치가 확인되는 2020년 1월 이후 최고치였다. 지난해 말 0.50%에서 올해 4월 말 0.65%로 뛴 뒤 한 달 만에 0.08%포인트 추가 상승했다. 반면 대기업 연체율은 지난해 말 0.03%에서 지난달 말 0.09%로 비교적 완만하게 올랐다.



부실채권 증가세도 중소기업이 가팔랐다. 5대 은행의 지난달 말 원화 대출 고정이하여신(NPL·3개월 이상 연체) 비율 평균값은 0.44%였는데, 중소기업의 이 비율은 0.68%로 역시 2020년 1월 이후 가장 높았다. 피해는 수입 제품을 써야 하는 중소기업·자영업자에 몰려 있다. 최근 중동전쟁 종전으로 국제유가는 하락했지만 실제 기업이 사다 쓰는 석유 관련 제품 가격은 아직 내려가지 않았고, 원·달러 환율이 이날 한때 1540원을 돌파하는 등 급등세여서 원가 부담이 크다고 한다.



만약 시장의 예상대로 내달 한국은행이 기준금리(연 2.50%)를 올린다면, 대출금리까지 높아져 중소기업·자영업자의 이자 부담은 더 커질 수밖에 없다.



전문가들은 정책당국의 중소기업 지원을 주문했다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “수입을 하는 중소기업은 고환율에 금리마저 오르면 사정이 더 어려워지고 회복 탄력성도 떨어지면서 양극화가 고착화할 수 있다”며 “우리 사회가 문제의 심각성을 인지해야 한다”고 지적했다.



이민환 인하대 파이낸스경영학과 교수는 “자금 조달 수단이 다양한 대기업과 달리 중소기업은 조달이 어렵다”며 “금융 지원과 경영 컨설팅을 확대해야 한다”고 말했다.

