개인보다 팀이 더 중요한 ‘축구의 신’ 메시 “매우 중요한 승리, 동료들과 이 시간 만끽하고파”

2경기 연속 멀티골과 함께 월드컵 역대 최다골 주인공으로 올라선 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)가 기록 달성보다 팀 승리에 큰 의미를 부여했다.

메시는 23일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 홀로 멀티골을 터뜨리며 2-0 승리를 이끌었다.

알제리와 1차전에서 해트트릭을 작성한데 이어 이날 역시 멀티골을 넣은 메시는 자신의 월드컵 통산 득점 기록을 18골로 늘려 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 따돌리고 월드컵 역대 최다골의 주인공이 됐다.

경기 후 최다골 기록에 대한 소감에 “정말 많이 피곤하다”는 말로 인터뷰를 시작한 메시는 “특별한 밤이다. 승리해서 정말 기쁘다. 매우 중요한 승리였고 쉽지 않은 경기였다. 모두가 정말 열심히 준비한 경기였다”며 “이번 승리는 앞으로 남은 경기를 준비하는데 큰 안정감을 준다”고 소감을 밝혔다.

사실 메시는 이날 해트트릭을 작성할 수도 있었다. 전반 3분 라우타로 마르티네스(인터 밀란)가 얻어낸 페널티킥의 키커로 나선 메시는 하지만 충격적인 실축을 범했다. 슛이 빗나가는 순간 두 손으로 얼굴을 감싸쥐기도 했다.

메시는 “페널티킥을 놓쳤을 때는 정말 화가 많이 났다. 하지만 결국 그것을 만회할 수 있어 다행이었다”며 “페널티킥을 성공시켰다면 차이를 더 벌릴 수도 있었지만, 결과와 팀이 보여준 경기력 모두에 만족한다”고 말했다.

메시에게 중요한 것은 개인의 기록이 아닌 팀의 승리다. 메시는 “이번 월드컵의 모든 경기는 매우 팽팽하고 강도가 높다”며 “지금 이 순간을 즐기고 있고, 동료들과 함께 이 시간을 마음껏 만끽하고 싶다”고 강조했다.