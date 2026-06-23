공사 후에도 녹조 창궐하자 시민 체포까지···‘리플렉팅 풀’의 때아닌 수난

미국 링컨 기념관과 워싱턴 기념탑 사이를 잇는 워싱턴의 명소 ‘리플렉팅 풀’(반사 연못)은 지난 19일(현지시간) 군데군데 물감을 푼 것처럼 연둣빛 물이 넘실댔다. “더럽고 역겨운 연못을 정화하겠다”며 도널드 트럼프 대통령이 무려 1420만달러(약 218억원)를 투입해 야심 차게 개·보수 공사를 한 지 얼마 되지 않아 다시 연못을 점령한 녹조였다.

녹조를 퍼내기 위해 연못에 설치한 양수기 호스에서는 연두색 물이 콸콸 쏟아지고 있었다. 물속에 들어가 낚시라도 하는 줄 알았던 사람들은 알고보니 진공청소기로 녹조를 제거하고 있는 작업자들이었다. ‘우리는 녹조 편’이라고 쓴 손팻말을 들고 1인 시위를 하는 사람도 눈에 띄었다. 트럼프 대통령의 어설픈 보수 계획이 녹조 창궐을 가져왔다며 조롱하는 문구다. 관광객들은 반사 연못이 아니라, 이 진기한 풍경을 사진 찍기 위해 가던 길을 멈춰 섰다.

트럼프 대통령은 이 같은 사태에 분노했다. 그는 지난 20일 소셜미디어에 글을 올려 “심하게 훼손된 반사 연못을 복구하기 위해 물을 상당 부분 빼내야 할 것 같다”면서 그 원인을 반달리즘으로 돌렸다. 그는 “아름다운 연못을 훼손한 끔찍한 사건과 관련해 많은 사람이 추가로 체포됐다”며 “기물 파손범들은 칼이나 날카로운 도구를 사용해 수많은 노력과 전문 기술, 막대한 비용을 들여 완성한 아름다운 연못 표면에 76m 길이의 깊은 상처를 냈다”고 주장했다.

월스트리트저널(WSJ)은 페인트 코팅에 깊은 상처를 냈다는 것이 무슨 의미냐고 미국 공원 경찰과 내무부에 문의했지만, 아무런 대답을 듣지 못했다고 전했다.

반사 연못은 길이 약 610m의 직사각형 인공 연못으로 수면에 워싱턴 기념탑과 링컨 기념관의 모습이 거울처럼 비치는 장관을 연출해 워싱턴 대표 명소로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 건국 250주년을 앞두고 반사 연못 바닥을 ‘성조기 블루’ 색상으로 재도장하는 대대적인 보수 공사를 진행했다. 트럼프 행정부는 역대 대통령이 아무도 신경 쓰지 않아 더러워진 수질을 개선하겠다면서 녹조 번식을 막는 ‘첨단 나노버블 오존’ 기술까지 도입했다고 홍보한 바 있다.

트럼프 대통령은 개·보수 공사가 끝나고 다시 물이 채워진 지 16일 만에 도장이 벗겨지고 녹조가 창궐하기 시작한 원인을 ‘기물 파손범’에게 돌렸다. WSJ에 따르면 지난 20일 현재 5명이 기물 파손 혐의로 체포됐다. 이 중에는 올림픽에 세 차례 출전한 미국 카누 국가대표 출신인 데이비드 허른도 포함됐다고 CNN은 전했다. 그는 지난 19일 반사 연못 속으로 손을 뻗어 바닥에서 떨어져 나온 파란색 자재를 만졌다가 현장에서 경찰에 체포됐다.

허른은 연못을 훼손했다는 혐의를 부인하면서 “호기심 많은 시민”이 자전거를 타고 가다가 연못 상태가 궁금해서 확인해본 것뿐이라고 주장했다. 파란색 페인트는 자신이 벗긴 것이 아니라 벗겨져 있었다고 항변했다. 허른은 공원경찰 시설에 약 5시간 동안 구금됐다가 풀려났다.

하지만 전문가들은 반사 연못에 녹조가 생기는 것은 1922년 완공 이후부터 해마다 반복돼 온 일로 어쩔 수 없는 자연현상이라고 지적한다. 녹조는 따뜻하고 얕은 물에서 잘 자라기 때문에 수심 90㎝의 인공 연못은 녹조 번식에 최적의 환경이란 것이다. 또한 회색인 연못 바닥 색깔을 ‘성조기 블루’로 바꾼 것이 의도치 않게 수면 온도를 높여 녹조 번식을 더욱 촉진했을 가능성이 있다고 WSJ는 전했다.

현재 미 국립공원 관리 직원들은 녹조를 제거하기 위해 과산화수소를 부은 후 바닥을 진공청소기로 청소하고 있는데 과산화수소는 페인트 제거제로도 사용된다. 페인트가 벗겨지는 것은 의도적인 기물 파손이 아니라 과산화수소의 영향일 가능성도 크다.