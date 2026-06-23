한 아이의 아픔을 치유하는 시간, ‘온 마을’이 동원됐다

초등학생인 건우(가명)는 수업에 집중하지 못하고 공격적인 행동을 일삼았다. 담임 교사는 부모와 상담을 원했지만, 가족들은 되레 “아이가 또래와 교사로부터 따돌림과 부당 대우를 받고 있다”고 반발했다.

건우는 전문적인 심리치료가 필요한 아이였다. 하지만 부모는 그 사실을 받아들이려 하지 않았다. 갈등은 등교 거부로 이어졌다. 학교는 건우 부모를 아동 학대로 신고했다. 건우 가족은 종합적인 심리 상담과 치료가 필요한 상태였다. 학교와 관할 아동보호전문기관이 나선 끝에 건우 가족은 ‘서울시 학대 피해 아동 전문 심리 치료 지원’을 받을 수 있었다.

서울시는 2022년 7월부터 전국 지자체 최초로 정신적·심리적으로 어려움을 겪는 학대 피해 아동을 전담 의료 기관(서울대학교병원)에 연계해 전문 심리 치료를 받을 수 있도록 지원하고 있다. 학대피해 아동의 불안정한 심리 특성을 고려한 전문적인 치료지원이 필요하다는 판단에서다.

대상은 학대피해 아동 중 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)나 경계선 지적 장애 등 정신의학·병리학적으로 치료가 필요한 18세 미만 아동이다. 유관기관(자치구·아동보호전문기관 등)이 의뢰하면 서울대병원이 1~2개월 이내에 패스트트랙 예약 및 당일 원스톱 검사·진료를 진행한다.

입원비를 제외한 초진비와 재진비 전액은 서울시가 부담한다. 임상심리사, 정신건강사회복지사 인건비도 서울시가 지원한다. 시는 전문심리치료 지원을 포함해 아동학대 예방 및 대응에 연간 총 163억원 예산을 지원하고 있다. 입원 치료가 필요한 아동은 서울대병원 또는 민간 재단 후원을 연계한다.

건우 가족은 서울대병원에서 종합 심리 검사와 가족 평가 면담 등을 진행했다. 의료진은 건우 엄마의 신뢰를 얻으려 노력했다. 끊임없이 설득하며 아이 상황을 객관적으로 바라볼 수 있도록 지원했다.

학교도 건우를 도왔다. 서울대병원 전담 정신건강사회복지사를 통해 건우와 꾸준히 소통하고, 입원 대기 기간 동안 학교생활을 주치의와 공유했다. 서울대병원은 건우 입원비 후원을 연계해 치료비 부담을 덜어줬다. 치료 후 퇴원한 건우는 조금씩 학교생활에 적응하는 연습을 해나가고 있다.

건우처럼 정신적으로 어려움이 있는 학대피해 아동을 구하는 데는 ‘온 마을’의 노력이 필요하다. 서울시는 2022년 시범 기간을 포함해 지난해 말까지 약 4년간 학대 피해 아동 321명 전문 심리 치료를 지원했다. 지난해에만 138명이 치료를 받았다.

서울대병원 소아정신과 전문의들은 초진·재진을 포함해 총 481건을 진료했다. 정규 외래 시간은 물론 그 외 시간까지 할애해 아이들을 진료했다. 각 사례마다 전담 정신건강사회복지사가 배정됐다. 아동들은 진료 결과에 맞춰 심리검사(388건), 가족평가(85건), 가족치료(11건), 모니터링(1479건) 등을 이어가고 있다.

서울시는 올해부터 학대피해 아동 발굴을 강화한다. 기존 신청 기관 외에도 학대피해쉼터 및 경찰에도 신청을 독려하고 있다. 시 관계자는 “학대피해 아동 회복은 단순한 보호조치를 넘어 전문적인 심리치료와 지속적인 돌봄이 함께 이뤄져야 한다”며 “앞으로도 학대피해 아동을 조기에 발견하고 전문 치료와 회복을 지원하는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.