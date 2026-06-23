7월 서울 아파트 입주 450가구뿐···‘신축 보릿고개’ 언제 넘을까

오는 7월 서울 아파트 입주 물량이 450가구에 그칠 것으로 예상된다. 올해 들어 입주 물량이 아예 없는 달도 나오는 등 ‘신축 보릿고개’가 지속되고 있다. 내년 입주 물량은 올해보다 더 적을 것이란 전망도 나온다.

부동산플랫폼 직방이 22일 발표한 내달 아파트 입주 물량 조사 결과를 보면, 전국 입주 물량은 1만4106가구이며 이 중 수도권은 서울 450가구, 인천 2926가구, 경기 5706가구다. 서울은 서초구 오티에르반포와 서대문구 경희궁유보라 등 단 2개 단지만 입주가 예정돼 있다.

올해 전국적으로 입주 물량이 줄어들었으나 서울은 그 낙폭이 더 큰 편이다. 1~6월 상반기 전국 입주 물량은 9만2810가구로, 지난해 14만162가구의 66% 수준이다. 서울은 6151가구로 지난해 1만7677가구의 35%에 불과하다. 특히 지난 6월엔 서울 입주 물량이 전혀 없었다.

그나마 7~12월 하반기 서울 예상 입주 물량은 1만1490가구로 상반기보다는 2배 가까이 늘어날 것으로 예상된다. 직방은 “서초구·은평구 등에 정비사업을 통해 공급되는 단지들이 입주를 앞두고 있기 때문”이라고 밝혔다. 다만 상·하반기를 통틀어도 지난해 3만3342가구의 절반 정도에 불과하다.

국토교통부는 올해 입주 물량 급감이 지난 2023~2025년 착공물량 급감에서 비롯됐다고 보고 있다. 통상 아파트 착공부터 준공까지 3~5년이 소요되는데, 해당 기간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기와 러시아의 우크라이나 침공에 따른 건설공사비 급등 등으로 착공이 줄어든 영향이 올해 입주 물량에 반영되고 있다는 것이다.

2016~2025년 서울 착공물량은 연평균 약 4만 가구였는데, 2023~2025년엔 2만2000~2만7000가구로 감소했다. 이에 따라 국토부는 입주 물량이 올해 2만7000가구에서 내년엔 더 줄어들어 1만7000가구에 그칠 것으로 전망했다. 이 같은 물량 감소가 최근 전·월세 가격 상승세에도 영향을 미친다고 보고 있다.

정부는 공사비 상승 등이 여전한 상황에서 착공을 촉진할 방안을 강구 중이다. 주택도시보증공사 등을 활용해 PF 공적보증 한도를 늘리는 방안, 정비사업 이주비 대출 관련 주택담보대출비율(LTV)을 40%에서 70%로 늘리는 방안 등을 검토하는 것으로 전해졌다.