제주행 비행기 없다 했더니···재분배 슬롯 놀린 항공사들 때문이었나

일부 저비용항공사(LCC)가 대한항공과 아시아나항공 기업결합으로 재분배된 제주~김포 노선 슬롯(항공기가 공항에서 이착륙하고 이동하기 위해 배분된 시간)을 활용하지 않고 있는 것으로 나타났다. 이 노선은 현재 좌석난으로 관광객과 제주도민들이 항공권을 구하는 데 어려움을 겪고 있다.

22일 항공업계에 따르면 하계 스케줄이 시작된 올해 3월29일부터 기존 대한항공과 아시아나항공이 보유했던 제주~김포 노선 13개 슬롯이 이스타항공(6개), 제주항공(4개), 파라타항공(2개), 티웨이항공(1개) 등 4개 LCC에 배분됐다.

이 항공사들 가운데 배분된 슬롯을 모두 활용한 항공사는 파라타항공과 제주항공이었다. 이스타항공의 경우 지난 4~5월 제주 출발 김포 도착 노선에서 지난해 같은 기간보다 366편을 더 운항할 수 있었지만, 실제론 절반가량인 180편만 추가 운항했다. 티웨이항공은 작년보다 61편을 더 운항할 수 있게 됐지만, 오히려 운항을 60편 줄였다.

이러한 영향으로 올해 4~5월 제주~김포 전체 항공편 운항 편수는 지난해 같은 기간 6753편에서 6485편으로 약 4%(268편) 감소했다. 여객수는 124만9325명에서 118만1745명으로 5.4%(6만7580명) 줄었다.

실제로 김한규 더불어민주당 의원이 최근 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 4월 기준 제주~김포 왕복 노선 좌석 수는 지난 1월에 비해 18만석 넘게 줄었다. 김 의원은 “고유가로 인해 각 항공사가 국토부에 제출한 항공운송계획을 제대로 이행하지 않고 있다”며 계획 이행률이 낮은 항공사에 대한 운수권 배분 등 불이익을 주는 방안 등이 필요하다고 지적했다.