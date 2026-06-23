“여전히 못 막는 선수” “결국 또 메시”…‘월드컵 최다골’ 메시에 쏟아지는 전세계의 찬사

‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)의 나이를 잊은 활약에 전세계가 찬사를 보내고 있다.

메시는 23일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 선제골과 쐐기골을 책임지며 아르헨티나의 2-0 승리를 이끌었다.

전반 페널티킥을 실축하는 아쉬움도 있었지만, 이후 두 골을 몰아치며 월드컵 통산 18골을 기록한 메시는 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 월드컵 역대 최다골 기록을 새로이 썼다.

가장 먼저 찬사를 보낸 이는 아르헨티나 대표팀을 이끄는 리오넬 스칼로니 감독이었다. 스칼로니 감독은 경기 후 기자회견에서 “우리는 그를 즐겨야 한다”며 “메시가 이런 일을 해내는 것이 이제는 더 이상 놀랍지 않을 정도”라고 말했다.

동료의 존경도 이어졌다. 수비수 나우엘 몰리나(아틀레티코 마드리드)는 “메시는 우리의 우상이자 길잡이”라며 “그와 함께 뛰는 것은 엄청난 행운”이라고 말했다. 아르헨티나 선수단은 경기 내내 메시를 중심으로 움직였고, 경기 후에도 그의 신기록을 함께 축하했다.

해외 언론들도 메시의 활약을 일제히 비중 있게 다뤘다.

로이터통신은 “39세를 앞둔 메시는 쇠퇴의 기미를 전혀 보이지 않았다”고 평가했다. 이어 “페널티킥 실축에도 흔들리지 않고 두 골을 터뜨려 월드컵 역대 최다 득점자가 됐으며, 또 한 번 아르헨티나를 토너먼트 무대로 이끌었다”고 설명했다.

AP통신은 “메시가 월드컵 6경기 연속 득점에 성공하며 프랑스의 쥐스트 퐁텐, 브라질의 자이르지뉴와 함께 이 부문 역대 세 번째 선수가 됐다”고 조명했다. 아울러 이번 대회 아르헨티나가 기록한 5골을 모두 메시가 책임지고 있다는 점도 강조했다.

영국 가디언은 “결국 또 메시였다”며 “아르헨티나는 여전히 메시를 중심으로 성공을 만들어가고 있다”고 분석했다. 미국 ESPN도 “메시는 이제 월드컵 역사상 최다 득점자”라며 6경기 연속골과 이번 대회 5골, 그리고 여전히 아르헨티나 공격의 중심이라는 점을 집중 조명했다. 이밖에 스페인 아스는 “메시는 또 한 번 경기의 흐름을 바꿨다”며 “그에게 공간이 생기는 순간 여전히 막을 수 없는 선수”라고 극찬했다.