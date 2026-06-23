이란 호르무즈 해협 ‘재봉쇄’ 선언에도 통행량 회복 조짐···“추세는 긍정적”

이스라엘의 레바논 공격에 반발한 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언했지만 선박 통행은 제한적으로 회복되는 조짐을 보이고 있다.

로이터통신은 22일(현지시간) 해운 데이터 업체 케플러와 머린 트래픽 등의 분석에 기반해 카타르가 운영하는 액화천연가스(LNG) 선박 4척이 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만으로 향했다고 전했다.

이들 선박의 움직임을 두고 로이터는 “미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 처음”이라고 평가했다.

원유 수송도 재개되고 있다. 최대 400만배럴의 원유를 실을 수 있는 초대형 유조선 2척이 페르시아만으로 진입했으며, 이 중 한 척은 목적지를 이라크 바스라항으로 신고했다. 총 200만배럴 미만의 원유를 실은 소형 유조선 2척도 호르무즈 해협을 빠져나와 오만만으로 향했다.

글로벌 선박 데이터업체 클라크슨은 이날 발표한 보고서에서 “일일 통과 횟수는 이란과의 갈등 발생 이전 수준인 125회에는 미치지 못하지만, 추세는 긍정적”이라고 평가했다. 다만 일부 선박이 해협 통과 시 선박자동식별장치(AIS)를 껐을 가능성이 있어 실제 통행량은 더 많을 것으로 추정된다.

미국 해군이 주도하는 합동 해양정보센터는 이날 공지에서 “호르무즈 해협 선박 통행량이 증가하기 시작했으며 상선들은 오만 영해를 경유하거나 이란이 통제하는 북부 항로를 통해 남쪽으로 계속 항해하고 있다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 “호르무즈 해협은 완전히 개방돼있다”라며 이 문제와 관련해 “매우 잘하고 있다”고 말했다.