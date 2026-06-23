창간 80주년 경향신문

트럼프 “해제된 이란 동결 자금으로 미국 농산물 구매하게 할 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 종전 협상 과정에서 해제될 가능성이 있는 동결 자산을 미국산 농산물 구매에 사용하도록 하는 방안을 추진하고 있다.

그러면서 "이 식량은 전적으로 미국을 통해 우리 농민들로부터 구매될 것"이라며 "옥수수, 대두 등 이란이 필요로 하는 모든 품목이 우리 농부들로부터 구매될 예정이라 우리 농부들이 매우 기뻐하고 있다"고 말했다.

J D 밴스 미 부통령도 이날 스위스에서 이란과의 종전을 위한 후속 협상을 마친 뒤 열린 기자회견에서 "이란의 동결 자금이 해제된다면 그 자금은 미국 농민들의 소득 증대와 이란 국민의 식량 공급에 사용될 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “해제된 이란 동결 자금으로 미국 농산물 구매하게 할 것”

입력 2026.06.23 07:44

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 종전 협상 과정에서 해제될 가능성이 있는 동결 자산을 미국산 농산물 구매에 사용하도록 하는 방안을 추진하고 있다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 “우리가 추진 중인 조치 중 하나는 동결 해제 자금을 식량 구매에 사용하는 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이 식량은 전적으로 미국을 통해 우리 농민들로부터 구매될 것”이라며 “옥수수, 대두 등 이란이 필요로 하는 모든 품목이 우리 농부들로부터 구매될 예정이라 우리 농부들이 매우 기뻐하고 있다”고 말했다.

J D 밴스 미 부통령도 이날 스위스에서 이란과의 종전을 위한 후속 협상을 마친 뒤 열린 기자회견에서 “이란의 동결 자금이 해제된다면 그 자금은 미국 농민들의 소득 증대와 이란 국민의 식량 공급에 사용될 것”이라고 말했다.

관련 승인 권한은 미국과 카타르가 갖게 될 것이라고 했다. 그는 “우리는 실제로 카타르에 자금이 우리가 의도한 대로 사용될 수 있도록 보장할 수 있는 체계를 마련하는 것을 도와달라고 요청했고 카타르도 이에 동의했다”고 설명했다.

밴스 부통령은 이 구상이 트럼프 대통령의 맏사위이자 미국의 대이란 협상단에 참가하고 있는 재러드 쿠슈너가 고안해 낸 것이라고 밝혔다. 또 해당 내용이 전날 이란과의 회담에서도 논의됐다고 전했다.

미국의 구상은 해제된 이란 동결 자산이 역내 테러 단체 지원에 전용되는 것을 막으려는 취지로 보인다. 나아가 오는 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령의 주요 지지 기반인 농민층을 겨냥한 조치라는 해석도 나온다.

다만 이 구상이 실현될지는 아직 미지수다. 미국의 자금 용처 제안에 대한 이란의 입장은 아직 알려지지 않았다. 또 미국이 이란의 식량 구매 비용을 지원하는 효과가 발생할 수 있는 만큼 이란 정부의 재정 여력을 키우는 조치라는 지적도 나온다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글