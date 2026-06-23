트럼프 “해제된 이란 동결 자금으로 미국 농산물 구매하게 할 것”

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 종전 협상 과정에서 해제될 가능성이 있는 동결 자산을 미국산 농산물 구매에 사용하도록 하는 방안을 추진하고 있다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 “우리가 추진 중인 조치 중 하나는 동결 해제 자금을 식량 구매에 사용하는 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이 식량은 전적으로 미국을 통해 우리 농민들로부터 구매될 것”이라며 “옥수수, 대두 등 이란이 필요로 하는 모든 품목이 우리 농부들로부터 구매될 예정이라 우리 농부들이 매우 기뻐하고 있다”고 말했다.

J D 밴스 미 부통령도 이날 스위스에서 이란과의 종전을 위한 후속 협상을 마친 뒤 열린 기자회견에서 “이란의 동결 자금이 해제된다면 그 자금은 미국 농민들의 소득 증대와 이란 국민의 식량 공급에 사용될 것”이라고 말했다.

관련 승인 권한은 미국과 카타르가 갖게 될 것이라고 했다. 그는 “우리는 실제로 카타르에 자금이 우리가 의도한 대로 사용될 수 있도록 보장할 수 있는 체계를 마련하는 것을 도와달라고 요청했고 카타르도 이에 동의했다”고 설명했다.

밴스 부통령은 이 구상이 트럼프 대통령의 맏사위이자 미국의 대이란 협상단에 참가하고 있는 재러드 쿠슈너가 고안해 낸 것이라고 밝혔다. 또 해당 내용이 전날 이란과의 회담에서도 논의됐다고 전했다.

미국의 구상은 해제된 이란 동결 자산이 역내 테러 단체 지원에 전용되는 것을 막으려는 취지로 보인다. 나아가 오는 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령의 주요 지지 기반인 농민층을 겨냥한 조치라는 해석도 나온다.

다만 이 구상이 실현될지는 아직 미지수다. 미국의 자금 용처 제안에 대한 이란의 입장은 아직 알려지지 않았다. 또 미국이 이란의 식량 구매 비용을 지원하는 효과가 발생할 수 있는 만큼 이란 정부의 재정 여력을 키우는 조치라는 지적도 나온다.