일본 가는 여행객 늘어나며 대일 여행 적자 규모 ‘역대 최대’

지난해 일본 여행수지 적자 57억540만달러

한국과 일본 간 관광 소비 불균형이 커지면서 지난해 일본 여행수지 적자가 집계 이래 최대를 기록했다.

23일 한국은행 경제통계시스템을 보면 2025년 일본 여행수지 적자는 57억540만달러였다. 이는 통계 집계된 시작된 1998년 이후 최대 규모다.

일본 여행수지는 코로나19 팬데믹이던 2020년(3억6870만달러)과 2021년(1억2990만달러)에 흑자를 기록했으나, 2022년 -5억7570만달러로 적자 전환했다.

이어 2023년(-40억6670만달러)과 2024년(-49억1260만달러)에 적자 폭이 확대되다가 지난해 처음으로 적자 규모가 57억달러를 넘었다.

지난해 일본 관련 여행수입은 27억3730만달러에 그쳤지만, 여행지급은 84억4270만달러로 집계됐다. 여행수입은 외국인의 국내 지출, 여행지급은 내국인의 해외 지출을 의미한다.

일본 여행지급액은 2021년 7억3110만달러, 2022년 19억5540만달러, 2023년 60억8700만달러, 2024년 72억7710만달러로 꾸준히 증가하다가 지난해 최대를 기록했다.

일본 여행수지 적자는 다른 국가에 비해서도 큰 규모였다. 지난해 국가별 여행수지 적자는 미국 47억1350만달러, 동남아 20억5230만달러였고 EU는 9억1190만달러, 중동은 2310만달러였다. 반면 중국 여행수지는 37억6980만달러 흑자를 나타냈고, 중남미 역시 2550만달러 흑자였다.

일본을 방문한 출국자 수가 역대 최대를 기록하면서 여행수지 적자 규모도 함께 커진 것으로 보인다. 지난해 일본을 방문한 우리나라 관광객 수는 946만명으로 전년(881만8000명) 대비 7.3% 증가했다. 코로나19 이전인 2019년(558만5000명)과 비교하면 69.4% 늘었다. 반면 지난해 한국을 찾은 일본인 관광객은 365만3000명에 그쳤다.