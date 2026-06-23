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본문 요약

오만 외교장관이 이란 측 종전 협상단과 만나 호르무즈 해협에서 통항료를 징수하지 않고 안전한 항행을 보장하겠다는 약속을 받았다고 밝혔다.

사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관은 23일 엑스 글을 통해 "무스카트에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 이란 외교장관을 맞이했다"고 밝혔다.

그는 최근 체결된 미·이란 간 종전 양해각서와 관련해 "건설적 논의를 진행했다"고 말했다.

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오만 외교장관 “이란, 호르무즈 통항료 징수하지 않겠다는 약속 재확인”

입력 2026.06.23 08:31

수정 2026.06.23 08:52

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  • 최경윤 기자

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사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관(오른쪽)과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장(왼쪽)이 오만 수도 무스카트에서 만났다고 오만 외교부가 23일(현지시간) 밝혔다. 오만 외교부 엑스 갈무리

사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관(오른쪽)과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장(왼쪽)이 오만 수도 무스카트에서 만났다고 오만 외교부가 23일(현지시간) 밝혔다. 오만 외교부 엑스 갈무리

오만 외교장관이 이란 측 종전 협상단과 만나 호르무즈 해협에서 통항료를 징수하지 않고 안전한 항행을 보장하겠다는 약속을 받았다고 밝혔다.

사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관은 23일(현지시간) 엑스 글을 통해 “무스카트에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 이란 외교장관을 맞이했다”고 밝혔다.

그는 최근 체결된 미·이란 간 종전 양해각서(MOU)와 관련해 “건설적 논의를 진행했다”고 말했다. 특히 호르무즈 해협 관련 조항을 논의했다며 “우리는 국제법 준수와 통항료 없는 안전한 통항에 대한 약속을 재확인했다”고 했다.

갈리바프 의장과 아라그치 장관은 지난 21일 스위스에서 미국 측 대표단과 MOU 이후 첫 실무 회담을 가진 이후 이날 곧바로 중재국 오만을 방문했다.

미·이란 간 종전 MOU에는 이란이 60일간 통항료 없이 선박들의 통항을 보장한다는 내용이 포함됐으나, 일각에서는 이란이 ‘수수료’, ‘보험료’ 등의 명목으로 실질적 통항료를 징수할 수 있다고 우려가 나오고 있다.

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