인천시, 7월부터 ‘2군9구 행정체제’ 출범 기념 시민 경축행사

7월1일 인천종합문화예술회관서

인천시가 7월부터 2군8구에서 2군9구로 행정체제가 변경됨에 따라 이를 기념하기 위한 시민 경축행사를 연다.

인천시는 7월 1일 오후 6시 인천문화예술회관 대공연장에서 ‘인천형 행정체제 출범기념 시민 경축행사’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 31년 만에 이루어지는 인천형 행정체제 개편을 기념하고, 새롭게 출범하는 ‘2군 9구’ 체제의 의미와 비전을 시민과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

인천시는 앞서 2022년 8월 발표한 행정체제 개편안에서 중구와 동구를 제물포구로 묶고, 중구에 속하지만 생활권이 다른 섬인 영종도를 분리해 영종구를 신설하기로 했다.

또한 인구가 66만명인 서구를 검단구로 분리하고, 서구의 이름을 서해구로 바꾸기로 했다. 이에 따라 인천시는 오는 7월1일부터 2군 8구에서 2군 9구로 바뀐다.

인천시는 이번 개편을 통해 급변하는 도시환경과 행정수요에 대응하고, 시민 중심의 행정서비스를 한층 강화한다는 계획이다.

경축행사는 ‘다시 그리는 인천, 새롭게 도약하는 미래’를 주제로 기념식과 문화공연이 결합된 형태로 진행된다.

인천시립합창단의 식전공연을 시작으로 출범 경과보고와 홍보영상 상영, 기념사 및 축사, 출범기념 퍼포먼스 등이 이어지며, 가수 등이 출연해 특집공개방송도 진행된다.

1300여 명의 시민과 주요 인사가 참석하는 가운데 인천의 과거와 현재, 미래를 아우르는 멀티미디어 연출을 통해 행정체제 개편의 상징성과 비전의 메시지를 전할 예정이다.

인천시 관계자는 “이번 인천시의 행정체제 개편은 시민 삶의 질을 높이고 도시 경쟁력을 강화하기 위한 중요한 전환점”이라며 “시민과 함께 새로운 인천의 출발을 축하하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 경축행사는 별도의 사전등록 없이 행사 당일 현장에서 선착순으로 무료 관람할 수 있다.