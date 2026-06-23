인천항만공사 정치인 출신 경영부사장 ‘낙하산 인사’ 무산

정부 내정자 면접서 탈락…“이례적” 임원추천위, 경영부사장 재공모 예정

인천항을 관리·운영하는 국가 공기업인 인천항만공사 부사장에 정치인 출신 ‘낙하산 인사’가 추진됐으나 무산됐다.

인천항만공사(IPA)는 상임이사인 운영부사장에 정상구 전 해양수산부 평택지방해양수산청장에 대한 임명 절차를 진행하고 있다고 23일 밝혔다. 정 운영부사장은 정부의 취업 심사가 진행 중이다.

정치인 낙하산 논란이 일었던 경영부사장 선임은 무산됐다.

애초 경영부사장에는 국회의원 보좌관 출신 A씨가 내정됐다. 인천항만공사 노동조합은 “정부가 항만과 경영 경험도 없는 A씨를 인천항만공사 경영부사장에 앉히려는 것은 ‘맞춤형 공모’”라며 강력 반발했다.

인천항만공사 노조 관계자는 “임원추천위원회가 지난달 22일 면접에서 A씨를 탈락시켰다”고 말했다. 정부에서 추천한 내정자를 임원추천위원회가 면접에서 탈락시키는 경우는 극히 이례적이다.

인천항만공사 경영부사장에는 모두 8명이 지원했으며, A씨를 포함해 인천항만공사 내부직원 3명 등 5명이 면접을 봤다.

인천항만공사 임원추천위원회는 경영부사장에 대해 재공모할 예정이다. 인천항만공사 관계자는 “임원추천위에서 경영부사장을 다시 공모하기 위한 절차를 진행 중인 것으로 알고 있다”고 말했다.

2005년 설립된 인천항만공사는 그동안 사장·부사장 등 상임이사 28명 중 86%인 24명이 낙하산으로 채워져 노조는 내부 승진을 요구하고 있다.

한편 지난 5월 14일 임기가 종료된 이경규 현 인천항만공사 사장 후임자에 대해서도 하마평이 무성하다.

인천항 안팎에서는 인천항만공사 상임감사를 했던 고남석 현 민주당 인천시당 위원장과 송영길 전 인천시장 비서실장을 지낸 최정철 박사 등이 인천항만공사 사장으로 거론되고 있다.