[속보] 경찰 “모두의 창업 ‘정보 유출’, 조사 착수”

경찰이 ‘모두의 창업’ 정보유출 사고와 관련해 내사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 지난 18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부의 창업지원 프로그램 ‘모두의 창업’ 정보유출 사고와 관련해 입건 전 조사에 착수했다고 23일 밝혔다.
대전경찰청 사이버수사대가 18일 입건 전 조사에 착수해 조사 중이며, 경찰은 지난 22일 창업진흥원으로부터 수사의뢰도 접수한 상태다.
경찰청 관계자는 “유출 경위를 추적하여 신속하게 수사하겠다”고 밝혔다.
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경찰이 '모두의 창업' 정보유출 사고와 관련해 내사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 지난 18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부의 창업지원 프로그램 '모두의 창업' 정보유출 사고와 관련해 입건 전 조사에 착수했다고 23일 밝혔다.
대전경찰청 사이버수사대가 18일 입건 전 조사에 착수해 조사 중이며, 경찰은 지난 22일 창업진흥원으로부터 수사의뢰도 접수한 상태다.
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입력 2026.06.23 09:30
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경찰이 ‘모두의 창업’ 정보유출 사고와 관련해 내사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부는 지난 18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부의 창업지원 프로그램 ‘모두의 창업’ 정보유출 사고와 관련해 입건 전 조사에 착수했다고 23일 밝혔다.
대전경찰청 사이버수사대가 18일 입건 전 조사에 착수해 조사 중이며, 경찰은 지난 22일 창업진흥원으로부터 수사의뢰도 접수한 상태다.
경찰청 관계자는 “유출 경위를 추적하여 신속하게 수사하겠다”고 밝혔다.
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