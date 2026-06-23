[속보] 경찰 “모두의 창업 ‘정보 유출’, 조사 착수”

경찰이 '모두의 창업' 정보유출 사고와 관련해 내사에 착수했다.

경찰청 국가수사본부는 지난 18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부의 창업지원 프로그램 '모두의 창업' 정보유출 사고와 관련해 입건 전 조사에 착수했다고 23일 밝혔다.

대전경찰청 사이버수사대가 18일 입건 전 조사에 착수해 조사 중이며, 경찰은 지난 22일 창업진흥원으로부터 수사의뢰도 접수한 상태다.