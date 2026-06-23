‘내일의 길을 열다’… 2026 부산모빌리티쇼 27일 개막

미래 모빌리티의 최신 트렌드와 기술을 한눈에 볼 수 있는 ‘2026 부산모빌리티쇼’가 오는 27일 부산 벡스코에서 막을 올린다.

‘내일의 길을 열다(Moving Tomorrow)’를 주제로 열리는 이번 행사는 다음달 5일까지 9일간 진행된다. 국내외 대표 완성차 브랜드를 포함해 친환경 항공·해양 모빌리티 기업들이 대거 참가해 미래 이동수단의 청사진을 제시한다.

올해 행사에는 현대자동차, 기아, 제네시스, BMW·MINI, BYD, 이네오스 그레나디어, 램 등 글로벌 브랜드들이 총출동해 세계 최초 공개 신차와 콘셉트카를 대거 선보인다. 현대차는 ‘디 올 뉴 아반떼’를 세계 최초로 공개하며 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’ 등 혁신 기술을 소개한다. 기아는 목적기반 모빌리티(PBV) 모델인 PV5 파생 모델과 협업 특장차를, 제네시스는 고성능 브랜드 ‘마그마 GT 콘셉트’와 하이퍼카 실차 디자인 모델을 아시아 최초로 공개한다.

수입차 브랜드의 공세도 거세다. BMW 그룹 코리아는 i7 M70 xDrive 퍼포먼스 투톤 에디션 등 6종의 모델을 전시하고, MINI는 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨을 국내 최초로 선보인다. 한국 시장 진출 10주년을 맞은 BYD코리아는 독자적인 차세대 하이브리드 기술 ‘DM-i’를 국내 최초로 공개하며 시승 프로그램을 운영한다. 처음 참가하는 이네오스 그레나디어는 스페셜 프로젝트 차량 ‘그레이캡’을 최초 공개하고, 프리미엄 픽업트럭 브랜드 램은 ‘2026 램 1500’ 최신 모델을 부산 지역 최초로 출품한다.

육상뿐 아니라 해양과 항공을 아우르는 미래 이동수단도 관람객을 맞는다. 토프 모빌리티는 아시아 최초로 안전성 인증을 획득한 전기비행기 ‘벨리스 일렉트로’를 전시하고 체험 프로그램을 운영한다. 엔젤럭스는 수상 이착륙이 가능한 2인승 미래항공기체(AAV) ‘BeeChar’와 반잠수정 등을 공개하며, 캔암코리아는 다양한 레저 모빌리티 제품을 선보인다. 이외에도 벡스코 제2전시장에서는 코리아캠핑카쇼와 오토매뉴팩&로봇엑스포 등이 동시에 개최돼 산업 간 시너지를 도모한다.

올해 부산모빌리티쇼는 전시장인 벡스코를 넘어 부산 전역을 축제의 장으로 활용하는 것이 특징이다. 도모헌에서는 자동차를 주제로 한 미술 작품전과 함께 국내 최고령 소방차(1933년형 포드 트럭), 최초 국산 승용차 ‘시발자동차’ 등 역사적 차량이 전시된다. 해운대 구남로광장에서는 휴가를 콘셉트로 한 RV튜닝카와 캠핑카 특별전이 펼쳐진다. 관람 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시, 주말은 오후 6시까지며, 입장권 사전 예매는 25일까지 공식 예매 사이트 등에서 할인된 가격으로 진행된다.