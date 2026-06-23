트럼프, 양자컴 행정명령 서명···기술 패권 경쟁에 박차

2028년까지 과학 연구용 양자컴 개발 2031년까지 차세대 암호체계 전환 달성

도널드 트럼프 미국 대통령이 양자컴퓨터 개발과 사이버 보안 강화를 위한 행정명령 2건에 서명했다. 미국이 중국과의 첨단기술 경쟁에서 우위를 확보하기 위해 차세대 전략기술 육성에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 과학 연구용 고성능 양자컴 개발을 촉진하고 양자 기술과 관련된 사이버 위협으로부터 정부 시스템을 보호하기 위한 행정명령 2건에 서명했다고 AFP통신이 보도했다.

마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장은 행정명령 가운데 하나가 정부와 민간의 협력을 통해 2028년까지 과학 연구용 양자컴을 개발하도록 하는 내용을 담고 있다고 설명했다.

또 다른 행정명령은 양자컴으로도 해독이 어려운 차세대 암호체계 도입 등 사이버 보안 강화에 초점을 맞추고 있다고 했다. 크라치오스 실장은 이를 통해 양자내성암호 체제로의 전환을 2031년까지 앞당기는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

아울러 트럼프 대통령은 상무부와 국방부에 5년 안에 양자역학을 활용한 센서를 배치하라고도 지시했다. 양자 센서는 전장에서 미군 항공기가 위성항법장치(GPS) 교란을 피해 이동하는 데 활용될 수 있다.

크라치오스 실장은 이번 행정명령의 목표 가운데 하나가 “미국의 경제와 국가안보를 위협하는 경쟁국과 적대국에 대응하기 위해” 지식재산권 보호와 공급망 보안 분야의 국제 협력을 강화하는 것이라고 설명했다.

로이터통신은 이번 행정명령이 중국과의 양자기술 경쟁에서 주도권을 확보하려는 트럼프 행정부의 의지를 보여준다고 평가했다. 양자컴은 인공지능(AI), 재료·화학, 보안 등 다양한 분야에서의 ‘게임 체인저’로 평가된다. 앞서 미 상무부는 지난달 IBM의 새로운 벤처사를 포함한 9개 양자컴 기업에 대한 20억달러 규모의 지분 투자 계획을 발표하기도 했다.

양자컴은 중첩(superposition)과 얽힘(entanglement)이라는 양자역학적 개념을 이용한 차세대 컴퓨터다. 기존 컴퓨터가 0 또는 1의 상태를 갖는 비트(bit) 단위에 기반한 반면, 양자컴은 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있는 큐비트(qubit) 단위에서 작동한다. 이 같은 중첩 상태에서 양자컴은 방대한 경우의 수를 동시에 계산할 수 있어 현존하는 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 빠른 연산이 가능할 것으로 기대된다. 동시에 기존 이진법 체계에서 만들어진 보안 체계 등이 무력화될 수 있다는 우려도 있다.

다만 양자컴의 상용화는 아직 이뤄지지 않았다. IBM과 구글, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들은 최초의 대규모 상용 양자컴 출시 시점을 2029년으로 보고 있다.