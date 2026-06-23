버려지던 감잎, 식품·세안제 소재로···경북농기원, 무상 기술 이전

경북도농업기술원이 활용도가 낮았던 감잎을 식품·생활용품 소재로 가공하는 기술을 개발해 지역 기업에 이전한다.

경북도농업기술원 상주감연구소는 행복예감곶감·청도뷰티연구소·씨앤에스 등 3개 업체와 감잎 분말 제조 기술을 3년간 무상 이전하는 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번에 이전하는 기술은 감잎을 열풍으로 말린 뒤 미세한 분말로 가공하는 것이 핵심이다. 기존 동결건조 방식보다 비용 부담과 작업상 어려움을 줄이고, 감잎 고유의 녹색과 기능성 성분을 최대한 유지한 것이 특징이라고 농업기술원은 설명했다.

감잎은 그동안 감 재배 과정에서 활용도가 낮은 부산물로 여겨져 왔다. 상주감연구소는 감잎에 포함된 항산화, 항고혈압, 항당뇨 등 기능성 성분에 주목해 식품·생활용품 소재로 활용하는 방안을 연구해 왔다.

건조감 대량 생산 업체인 행복예감곶감은 기존 건조감 제품에 감잎 분말을 활용한 제품을 더해 선물용 프리미엄 상품 개발을 추진한다. 청도뷰티연구소와 씨앤에스는 감잎 소재를 활용한 가루 형태의 세안제 등 기능성 생활제품 개발을 준비하고 있다.

상주감연구소는 올해부터 3년간 대학·기업과 함께 감과 감잎을 고부가가치 소재로 활용하기 위한 공동연구도 진행한다. 경북대와는 감에서 얻은 기능성 성분의 체지방 감소와 피부 개선 효과를 규명하고, 팡이발효연구소와는 기능성 성분을 활용한 발효식품 개발에 나선다.

조영숙 경북도농업기술원장은 “이번 기술이전은 지역 특산물인 감의 활용 영역을 넓히고 감잎이 가진 산업적 가능성을 높이는 계기가 될 것”이라며 “지역 기업과 협력해 다양한 감 가공제품 개발과 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.