창간 80주년 경향신문

‘축신’ 메시, 월드컵 기록 다 씹어먹었다···최다경기 28·최다골 18·최다승 18

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘축신’ 메시, 월드컵 기록 다 씹어먹었다···최다경기 28·최다골 18·최다승 18

입력 2026.06.23 10:09

구글 검색 선호 매체로 추가
아르헨티나 리오넬 메시가 23일 북중미 월드컵 오스트리아전에서 승리 후 팬에게 인사하고 있다. 신화연합뉴스

아르헨티나 리오넬 메시가 23일 북중미 월드컵 오스트리아전에서 승리 후 팬에게 인사하고 있다. 신화연합뉴스

‘축구의 신’ 리오넬 메시(39)가 월드컵 역사의 최정점에 다시 섰다. 한 경기에서 멀티골을 기록하며 통산 최다 득점 단독 1위에 오르는 동시에, 여러 개의 주요 기록을 동시에 경신하며 또 한 번 ‘월드컵의 기준’을 바꿔놨다.

메시는 23일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 오스트리아와의 경기에서 멀티 골을 폭발하며 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 통산 월드컵 득점 단독 1위로 올라섰다.

메시는 전반 9분 페널티킥 실축으로 3개 대회 연속 페널티킥을 놓치는 징크스에 시달렸다. 그러나 전반 38분 선제골(17호 골)을 꽂아 넣으며 실수를 만회했다. 이어 경기 종료 직전인 후반 추가시간 5분 승부에 쐐기를 박는 18호 골까지 터뜨렸다. 아르헨티나는 메시의 원맨쇼를 앞세워 2-0 승리를 거두며 조별리그 2연승으로 32강행을 확정했다.

아르헨티나 리오넬 메시가 23일 북중미 월드컵 오스트리아전에서 득점 후 세리머니하고 있다. 로이터연합뉴스

아르헨티나 리오넬 메시가 23일 북중미 월드컵 오스트리아전에서 득점 후 세리머니하고 있다. 로이터연합뉴스

메시는 월드컵 무대에서만 6경기 연속으로 득점했다. 자신이 보유한 대회 최다 출전 기록을 28경기로 늘리며 터뜨린 자축포이기도 하다. 그는 두 골을 모두 책임지며 팀 승리를 이끌었고, 월드컵 역사 전반에 걸쳐 의미 있는 지표들을 한꺼번에 새로 작성했다.

메시는 월드컵 본선 역대 최다 승리 18승을 달성했고, 월드컵 역대 최다 출전시간인 2489분을 기록했다.

메시는 경기 후 월드컵 역대 최다 득점 기록에 대해 “언제나 말해 왔듯 특별한 기분이다. 나는 축구를 즐기고 경기장에서 좋은 시간을 보내는 것을 좋아한다”며 “페널티킥 상황은 아쉬웠지만, 다행히 그 상황을 극복하고 승점 3점을 가져올 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

이어 자신의 월드컵 18골 가운데 가장 기억에 남는 득점을 묻는 질문에는 웃으며 “지금은 기억나지 않는다. 너무 피곤하고 에너지가 떨어져 생각하기가 어렵다”고 답했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글