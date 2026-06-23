롤링스톤·NME도 반했다···BTS ‘아리랑’ 상반기 최고 앨범 선정

그룹 방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>이 해외 유명 음악지가 선정한 올해 상반기 최고 앨범으로 잇달아 선정됐다.

23일 빅히트 뮤직은 지난 12일 미국 대중문화 매체 컴플렉스를 시작으로 13일 영국 일간지 텔레그래프, 15일 미국 음악 전문 매체 롤링스톤, 16일 영국 유명 음악 매체 NME가 <아리랑>을 '2026년 최고의 앨범'으로 선정했다고 밝혔다.

롤링스톤은 "2026년 글로벌 음악 시장의 가장 큰 뉴스는 단연 방탄소년단의 컴백"이라며 "이들은 '아리랑'을 통해 한국적인 색채를 음악으로 훌륭하게 구현했다"고 평가했다.