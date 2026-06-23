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본문 요약

인천공항에 보안검색요원과 항공경비업무를 담당할 특수경비원 교육기관이 문을 열었다.

인천국제공항공사는 항공교육원에 '인천공항 특수경비원 신임 교육기관'을 개원했다고 23일 밝혔다.

그동안 인천공항에는 특수경비원 교육기관이 없어 외부 위탁교육을 시행하는 등 어려움을 겪어 왔다.

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인천공항 특수경비원 교육기관 개원···연간 보안요원 300명 배출 전망

입력 2026.06.23 10:26

수정 2026.06.23 10:40

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  • 박준철 기자

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지난 22일 인천국제공항공사 항공교육원에서 ‘인천공항 특수경비원 교육기관 개원식’이 열리고 있다.

지난 22일 인천국제공항공사 항공교육원에서 ‘인천공항 특수경비원 교육기관 개원식’이 열리고 있다.

인천공항에 보안검색요원과 항공경비업무를 담당할 특수경비원 교육기관이 문을 열었다.

인천국제공항공사는 항공교육원에 ‘인천공항 특수경비원 신임 교육기관’을 개원했다고 23일 밝혔다.

그동안 인천공항에는 특수경비원 교육기관이 없어 외부 위탁교육을 시행하는 등 어려움을 겪어 왔다. 이에 2025년부터 전문적이고 체계적인 항공보안요원 양성이 가능한 특수경비원 신임 교육기관 설립을 추진, 지난해 12월 경찰청으로부터 교육기관 지정을 받아 이날부터 개원했다.

인천공항 특수경비원 교육기관은 25개의 강의실을 갖추고 맞춤식 교육을 진행한다. 교육과정은 경비업법, 사격 등 21개 과목을 포함해 총 80시간 비합숙 교육으로 진행되며, 인천공항 항공보안요원 신규 채용자들을 대상으로 우선 실시될 예정이다.

인천공항 특수경비원 신임 교육기관에서는 연간 200~300명의 특수경비원을 배출할 예정이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 교육기관 개원을 통해 항공보안요원 대상 체계적인 교육훈련을 제공해 인천공항의 항공보안 대응역량이 한층 더 공고해질 것으로 기대한다”고 말했다.

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