최태원 회장 “AI 시대 인재 기준도 달라져···AI 협력·활용 고민해야”

한국고등교육재단, KFAS 신진학자상 신설

“인공지능(AI) 시대를 맞아 인재의 기준도 달라지고 있다. 자신의 연구와 전문 분야에서 AI와 어떻게 협력하고 활용할지 고민해야 한다”.

최태원 SK그룹 회장 겸 한국고등교육재단(KFAS) 이사장이 전날 서울 강남구 KFAS 빌딩에서 열린 신진학자상 시상식에서 이같이 말했다고 SK그룹이 23일 전했다.

최 회장은 “개인 한 명의 기여도 중요하지만 여러 사람이 연결되고 협력할 때 훨씬 더 큰 변화를 만들 수 있다”며 “재단 역시 인재들이 서로 교류하고 협력하여 새로운 사회적 가치를 창출할 수 있도록 플랫폼 역할을 계속해 나가겠다”고 말했다. 이어 “한 사람이 큰 나무로 성장하면 그 아래 또 다른 생명이 자라 결국 숲을 이루듯, 여러분도 각자의 자리에서 큰 나무가 되어 더 많은 사람이 함께 성장할 환경을 만들어주길 바란다”고 덧붙였다.

KFAS 신진학자상은 박사 학위 취득 후 독립 연구자로 도약하는 초기 단계의 연구자를 지원하기 위해 신설됐다. 올해는 사회혁신 영역을 중심으로 사회 문제에 새로운 접근법을 제시할 사회과학 분야 연구자에게 수여됐다. 수상자는 김진환 경희대 의과대학 교수, 양재석 전남대 지리학과 교수, 최석영 연세대 언론홍보영상학부 교수였다.

수상자에게는 연구지원금 등 총 4000만원이 주어진다. 재단은 세미나, 동료 연구 교류, 국내외 석학 멘토링 프로그램 등을 운영하고, 연구 성과가 사회적 변화와 정책 혁신으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

김유석 KFAS 대표는 “KFAS 신진학자상은 완성된 업적이 아니라 연구자의 가능성에 투자하는 상”이라며 “젊은 학자들이 자유롭게 탐구하고 세계적 연구자로 성장하도록 돕는 대한민국 대표 학술상으로 키워가겠다”고 밝혔다.

한국고등교육재단은 고 최종현 선대회장이 1974년 설립한 공익재단이다. 최 회장은 1998년 제2대 이사장으로 취임해 인재 양성을 지원하고 있다.