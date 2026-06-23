‘해운댕길’ ‘해변댕길’···부산시, 반려동물 산책로 5곳 조성

부산시는 반려동물 동반이 가능한 산책로 5곳의 조성을 완료했다고 23일 밝혔다.

이번에 조성된 곳은 ‘해운댕길’(엘시티 인근·1.4㎞) ‘해변댕길’(다대포해변공원·1.1㎞) ‘강변댕길’(장림포구 인근·3.5㎞) ‘공원댕길’(시민공원·1.0㎞) ‘금강댕길’(금강공원·1.0㎞) 등 5곳이다.

이 사업은 ‘반려동물 친화도시’ 인프라 확충 사업의 하나로 진행됐다. 기존 시민 산책길에 안내판과 목줄거치대 등 반려동물 관련 시설을 설치하는 내용이 핵심이다.

부산시는 이 사업과 별개로 반려동물 돌봄 시민 대면교육도 운영 중이다. 지난달 반려견 건강, 미용, 위생관리 등으로 구성된 교육을 총 4차례(53명) 운영했다. 오는 10월 추가 교육이 진행될 예정이다.

반려견 입양 희망자를 대상으로는 다음 달 24일부터 오는 8월1일까지 신라대 교육장과 해운대구 유기동물 입양센터에서 기초 교육을 받을 수 있다.

안철수 부산시 푸른도시국장은 “시민 생활과 가까운 곳에서 반려동물 친화 정책이 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.