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본문 요약

경찰이 인천공항 입국장에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실에 무단침입해 배변을 본 사건에 대해 수사에 착수했다.

앞서 지난 17일 법무부 인천공항 출입국·외국인청은 지난 4일 밤 인천공항 제1여객터미널 2층 입국장 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에 무단 침입해 배변을 본 남성을 고발했다.

인천공항 입국장 2층에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실은 일반인과 입국객들도 출입할 수 없는 보안구역이다.

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인천공항 여직원 휴게실 무단침입 ‘배변 사건’ 경찰 수사 착수

입력 2026.06.23 11:03

수정 2026.06.23 11:13

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  • 박준철 기자

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출입국당국, 건조물침입 혐의 고발

배변 사건이 발생한 인천공항 제1여객터미널 출입국심사관 여직원 휴게실. 독자 제공

배변 사건이 발생한 인천공항 제1여객터미널 출입국심사관 여직원 휴게실. 독자 제공

경찰이 인천공항 입국장에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실에 무단침입해 배변을 본 사건에 대해 수사에 착수했다.

인천공항경찰단은 건조물 침입 등의 혐의로 인천공항 입국장에 배변을 본 불특정 남성에 대해 수사하고 있다고 23일 밝혔다.

경찰 관계자는 “출입국당국이 배변을 본 남성을 고발했다”며 “입국장 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 조사할 예정”이라고 말했다.

앞서 지난 17일 법무부 인천공항 출입국·외국인청은 지난 4일 밤 인천공항 제1여객터미널 2층 입국장 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에 무단 침입해 배변을 본 남성을 고발했다.

인천공항 입국장 2층에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실은 일반인과 입국객들도 출입할 수 없는 보안구역이다.

인천공항 보안기관들이 입국장에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과, 인천공항으로 입국하는 중국으로 추정되는 남성 관광객이 배변을 본 것으로 파악됐다.

당시 출입국심사관 여직원 휴게실은 도어락 가동이 중단된 상태였다.

법무부 인천공항 출입국·외국인청 관계자는 “아직 배변을 본 남성의 국적이 특정되지는 않았다”며 “경찰이 조사하고 있다”고 말했다.

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