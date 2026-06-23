인천공항 여직원 휴게실 무단침입 ‘배변 사건’ 경찰 수사 착수

출입국당국, 건조물침입 혐의 고발

경찰이 인천공항 입국장에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실에 무단침입해 배변을 본 사건에 대해 수사에 착수했다.

인천공항경찰단은 건조물 침입 등의 혐의로 인천공항 입국장에 배변을 본 불특정 남성에 대해 수사하고 있다고 23일 밝혔다.

경찰 관계자는 “출입국당국이 배변을 본 남성을 고발했다”며 “입국장 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 조사할 예정”이라고 말했다.

앞서 지난 17일 법무부 인천공항 출입국·외국인청은 지난 4일 밤 인천공항 제1여객터미널 2층 입국장 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에 무단 침입해 배변을 본 남성을 고발했다.

인천공항 입국장 2층에 있는 출입국심사관 여직원 휴게실은 일반인과 입국객들도 출입할 수 없는 보안구역이다.

인천공항 보안기관들이 입국장에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과, 인천공항으로 입국하는 중국으로 추정되는 남성 관광객이 배변을 본 것으로 파악됐다.

당시 출입국심사관 여직원 휴게실은 도어락 가동이 중단된 상태였다.

법무부 인천공항 출입국·외국인청 관계자는 “아직 배변을 본 남성의 국적이 특정되지는 않았다”며 “경찰이 조사하고 있다”고 말했다.