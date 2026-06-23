전북, 맞벌이 줄고 ‘1인 취업 가구’ 늘었다

국가데이터처 ‘2025 하반기 지역별고용조사’ 전국 1인 취업 비중 하락 속 전북 1.1%p 상승 은퇴 없는 생계형 노년·비혼 청년 증가 등 영향

지난해 전북지역에서 맞벌이 가구는 감소한 반면 1인 취업 가구는 증가한 것으로 나타났다. 전국적으로 1인 가구 취업 비중이 하락한 것과 달리 전북은 상승세를 보이며 가족 구조 변화와 고용시장 흐름의 차이를 드러냈다.

23일 국가데이터처의 ‘2025년 하반기 지역별고용조사 맞벌이 가구 및 1인 가구 취업 현황’을 보면 지난해 전북의 맞벌이 가구는 25만 가구로 전년보다 5000가구 감소했다. 같은 기간 유배우 가구는 44만8000가구로 3000가구 줄었고, 맞벌이 비중도 56.6%에서 55.8%로 0.8%포인트 하락했다.

반면 1인 취업 가구는 18만5000가구로 6000가구 늘었다. 전체 1인 가구는 30만2000가구로 4000가구 증가하는 데 그쳤지만, 취업 가구 증가 폭이 이를 웃돌면서 1인 가구 취업 비중은 60.2%에서 61.3%로 1.1%포인트 상승했다.

이 같은 흐름은 전국 추세와 대비된다. 지난해 전국 1인 가구는 821만5000가구로 전년보다 21만2000가구 증가했지만, 취업 중인 1인 가구는 519만8000가구로 9만8000가구 늘어나는 데 그쳤다. 이에 따라 전국 1인 가구의 취업 비중은 63.7%에서 63.3%로 0.4%포인트 하락했다.

전북의 1인 취업 가구 증가는 1인 가구 확대와도 맞물려 있다. 전북여성가족재단의 ‘2025 전북특별자치도 가족실태조사’에 따르면 도내 1인 가구 비율은 2015년 29.8%에서 지난해 38.17%로 상승했다. 현재 전북 전체 가구의 38.2%가 1인 가구다.

재단은 비혼·이혼 증가와 배우자 사별, 결혼·출산에 대한 인식 변화, 청년층의 주거·고용 불안 등을 1인 가구 증가의 주요 요인으로 분석했다. 전체 1인 가구 가운데 60대 이상 비율도 2015년 41.19%에서 지난해 46.57%로 높아졌다. 진안군의 60대 이상 1인 가구 비율은 70.03%에 달했고, 순창·장수·고창군도 69% 안팎을 기록했다.

농림어업 비중이 높은 지역 특성상 고령층의 경제활동 참여가 상대적으로 활발한 점도 1인 취업 가구 증가에 영향을 미친 요인으로 거론된다.

시·도별 유배우 가구 대비 맞벌이 비중은 제주(60.9%), 세종(56.3%), 전남(55.9%), 전북(55.8%) 순으로 나타났다. 전북은 전국에서 네 번째로 높았다.

1인 가구 취업 비중은 제주(72.3%), 세종(72.0%), 경기(66.7%) 순이었다. 전년 대비 증가 폭은 제주(1.6%포인트), 충북(1.2%포인트), 전북(1.1%포인트) 순으로, 전북은 전국에서 세 번째로 높은 상승 폭을 기록했다.