삼성전자, 업계 최초로 ‘온디바이스AI’ UFS 5.0 개발

삼성전자가 ‘온디바이스 인공지능(기기안의 AI)’에 최적화된 차세대 유니버설 플래시 스토리지(UFS) 5.0 메모리 솔루션을 업계 최초로 개발했다.

삼성전자는 차세대 스마트폰 등에 쓰일 수 있는 UFS 5.0 메모리를 업계 최초로 개발해 올해 4분기부터 양산한다고 23일 밝혔다. 이번 제품에는 반도체 표준화 기구 ‘JEDEC’의 최신 내장 메모리 규격이 적용됐다.

UFS는 스마트폰 저장장치, 차량용 인포테인먼트·첨단 주행보조 시스템(ADAS), 태블릿·게임기 등에 쓰이는 메모리 반도체다. 향후 온디바이스 AI 수요 확대로 UFS 시장 성장률은 향후 10년간 연간 10~15%에 달할 것으로 예상된다.

최근 AI폰·AI PC 등 수요가 늘면서 모바일 기기 내부에서 처리해야 하는 데이터 규모도 크게 늘었다. 저장장치도 단순한 데이터 저장 공간을 넘어 AI 연산을 뒷받침하는 인프라로 바뀌고 있다.

UFS 5.0은 순차 읽기 속도가 10.8GB/s, 순차 쓰기 속도가 9.5GB/s를 지원해 기존 UFS 4.1 대비 속도가 약 2배 가까이 향상됐다. 또 사용하지 않는 회로의 신호를 차단하는 ‘클락 게이팅’ 등을 통해 전력 효율을 전작 대비 40% 넘게 개선했다.

UFS 5.0은 가로 7.5mm, 세로 13mm, 높이 0.9mm로 전작 대비 16.7% 패키지가 작아졌다. 용량도 최대 1테라바이트(TB)까지 제공한다. 모바일은 물론 웨어러블, XR(확장현실) 기기 등에서도 설계 유연성과 공간 활용성이 높아진 셈이다.

삼성전자는 UFS 5.0을 플래그십 스마트폰 뿐 아니라 XR 헤드셋, AI 웨어러블 등 차세대 디바이스 시장 성장에 맞춰 공급을 확대할 계획이다.

최장석 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀장은 “삼성전자는 업계 최초 UFS 5.0 개발 완료를 통해 차세대 모바일 스토리지의 새로운 기준을 제시하고, AI 모바일 혁신을 지속적으로 주도해 나갈 것“이라고 밝혔다.