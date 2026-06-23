[속보]법원, 김건희 ‘매관매직 혐의’ 1심 선고 생중계 허가

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 ‘매관매직’ 의혹에 대한 1심 선고가 오는 26일 방송 생중계된다.

서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 오는 26일 오후 2시 열리는 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 선고기일에 대한 특별검사와 방송사의 중계 신청을 허가했다고 23일 밝혔다. 법원은 자체 장비로 촬영한 영상을 방송사에 실시간 송출한 뒤 녹화 영상을 배포할 예정이다. 다만 기술적 사정에 따라 약간의 송출 지연 현상이 발생할 수 있다.

김 여사는 대통령 배우자 지위를 이용해 공직 인사와 사업상 도움을 청탁받고 명품 귀금속과 고가 그림 등을 수수한 혐의로 기소됐다.

김 여사는 2022년 3~5월 이봉관 서희건설 회장으로부터 그의 맏사위 박성근 전 검사의 공직 인사와 사업상 도움을 청탁받은 대가로 반클리프 아펠 목걸이를 비롯해 1억380만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는다.

같은 해 4월과 6월 이배용 전 국가교육위원장으로부터 265만원 상당의 금거북이와 추사 김정희의 그림 ‘세한도’ 복제품을 수수한 혐의, 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 3990만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 수수한 혐의도 있다.

최재영 목사로부터 540만원 상당의 디올백 등을 받은 혐의, 2023년 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 적용됐다.

김건희 특검(특검 민중기)은 지난달 열린 결심공판에서 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.

김 여사는 당시 최후진술을 통해 “이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부의 판단을 겸허히 받아들이겠다”며 “남은 세월은 속죄하며 살겠다”고 말했다.