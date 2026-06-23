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프로포폴 대체품으로 떠오른 이 마약···‘좀비담배’까지 만들었다

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본문 요약

지난 14일 오후 10시쯤 서울 서초구 신논현역 출구 앞에 한 30대 여성이 정신을 잃고 쓰러진 채 발견됐다.

점검 대상 의료기관은 에토미데이트 공급 이력이 있거나 마약류통합관리시스템에 재고가 등록된 의료기관 77곳으로, 점검반은 2인 1조로 지난달 20일부터 한 달간 점검을 실시했다.

점검 결과 15개 의료기관에서 18건의 마약류관리법 위반 사항이 확인됐다.

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프로포폴 대체품으로 떠오른 이 마약···‘좀비담배’까지 만들었다

입력 2026.06.23 11:15

  • 류인하 기자

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서울시, 에토미데이트 취급 의료기관 집중 단속

에토미데이트 올해 2월부터 마약류로 지정

15개 의료기관서 총 18개 위반사항 확인

일러스트|AI IMAGE

일러스트|AI IMAGE

지난 14일 오후 10시쯤 서울 서초구 신논현역 출구 앞에 한 30대 여성이 정신을 잃고 쓰러진 채 발견됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 이 여성이 길을 걸으면서 프로포폴을 투약하고 쓰러지길 반복했다는 진술을 확보했다. 여성이 갖고 있던 쇼핑백에는 프로포폴 약병 10여 개와 주사기가 들어 있었다. 이 여성은 인근 피부과 직원이었다.

의료용 마약류에 대한 사회적 우려가 커지고 있는 가운데 서울시가 의료기관 77곳을 대상으로 의료용 마약류 특별 점검에 나서 위반 의료기관 15곳을 적발했다고 23일 밝혔다. 에토미데이트가 마약류로 전환된 이후 첫 점검이다.

에토미데이트는 전신마취 유도에 사용하는 의약품으로 올해 2월 13일부터 마약류관리법에 따른 향정신성의약품으로 지정·관리되고 있다. 프로포폴 관리가 엄격해지면서 에토미데이트가 대체 약품으로 불법 사용되는 사례가 발생함에 따라 관리 수준을 강화한 것이다.

에토미데이트 불법 오남용에 따른 문제는 꾸준히 제기돼 왔다. 지난 2023년 주차 시비 과정에서 흉기를 휘둘러 사회적 논란이 됐던 ‘람보르기니 사건’의 가해 운전자 역시 에토미데이트를 투약한 것으로 확인됐다. 최근에는 에토미데이트에 전자담배 액상을 혼합한 일명 ‘좀비 담배’까지 등장하고 있다.

이번 점검에는 서울시와 자치구 인원 50여 명이 투입됐다. 점검 대상 의료기관은 에토미데이트 공급 이력이 있거나 마약류통합관리시스템에 재고가 등록된 의료기관 77곳으로, 점검반은 2인 1조로 지난달 20일부터 한 달간 점검을 실시했다.

점검 결과 15개 의료기관에서 18건의 마약류관리법 위반 사항이 확인됐다. 마약류 취급 보고 위반이 13건으로 가장 많았고, 저장 시설 점검부 작성 위반(4건), 재고량 불일치(1건) 등이 확인됐다. 시는 위반 사항에 따라 경고(11곳) 및 취급 업무 정지(5곳), 과태료(1곳), 고발(2곳) 등을 조치할 예정이다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “의료용 마약류는 관리가 소홀할 경우 불법 유출과 오남용이라는 심각한 문제로 이어질 수 있어 의료기관의 책임 있는 관리가 무엇보다 중요하다”면서 “앞으로도 시는 의료기관의 마약류 관리 실태를 지속적으로 점검함으로써 시민 불안을 해소하고 안전한 의료환경이 유지될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서울시는 2023년부터 전국 최초로 ‘마약대응팀’ 전담조직을 가동해 불법 마약류 유통 및 의료용 마약류 오남용에 대응하고 있다.

영문번역(English Translation)
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