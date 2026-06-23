홈플러스 납품업체 1곳당 미납대금 평균 7억7000만원

파산 위기에 내몰린 홈플러스에 상품을 납품하는 중소기업 한 곳당 받지 못하고 있는 대금이 평균 7억원을 넘는 것으로 파악됐다. 홈플러스 납품기업 10곳 중 7곳 이상은 대금 정산 지연으로 경영상 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회가 지난달 21일부터 이달 5일까지 여론조사기관 메트릭스에 의뢰해 홈플러스 납품 중소기업·소상공인 150곳을 대상으로 조사했더니 홈플러스로부터 받지 못하고 있는 납품대금 규모는 평균 7억7400만원이었다. 1억원 이상 5억원 미만(29.3%)이 가장 많았고, 1억원 미만(26.0%), 10억원 이상(24.0%), 5억원~10억원 미만(16.7%) 순이었다. 납품업체들을 주력 납품 품목으로 구분했더니 신선·가공식품류를 납품하는 업체들이 18억9800만원으로 정산 지연액이 가장 많았다. 납품기업의 절대 다수(98.0%)는 납품대금 정산 법정기한인 60일을 초과해 대금을 받지 못하는 상황이었다.

자금이 수개월째 홈플러스에 묶이면서 납품기업의 76.7%는 경영에 어려움을 겪고 있다고 답했다. 주로 겪는 어려움(1·2순위 합산)으로는 ‘원부자재 구입대금 및 하도급 대금 결제 지연’(85.3%)과 ‘신제품 개발 및 마케팅 등 필수 운영자금 부족’(65.3%)이 많았다. 자금 융통 여력이 부족한 매출액 10억원 미만 기업들은 절반 이상(55.6%)이 ‘인건비 지급 지연 및 인력 이탈 위기’에 처해있다고 답했다. 홈플러스의 대금 정산 지연이 중소기업, 그 중에서도 특히 규모가 작은 기업의 노동자에게까지 임금 체불·실직 등 위기로 이어지는 상황을 반영하는 조사 결과로 보인다.

홈플러스 납품기업들은 가장 시급한 대책(1·2·3순위 합산)으로 ‘홈플러스 익스프레스 매각대금을 담보로 한 메리츠금융그룹 등 대주단의 대출 지원 및 납품업체 우선 정산’(95.3%)을 가장 많이 꼽았다. ‘정부의 긴급 경영안정자금 지원 및 저금리 특례 대출’(44.0%), ‘납품대금 제3자 예치 의무화 등 결제 시스템 강화’(39.3%), ‘공정거래위원회의 조속한 조사 및 시정 명령’(36.0%) 등이 뒤를 이었다.

홈플러스 납품업체, 노동자, 입점업체 등이 벼랑 끝으로 내몰린 상황에서 홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융은 홈플러스 운영 정상화에 필요한 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출을 두고 책임 공방을 벌이고 있다. 메리츠는 김병주 MBK 회장의 보증을 전제로 1000억원을 대출하겠다며 나머지 부족한 돈은 MBK가 책임지라는 입장이고, MBK는 추가로 돈을 내놓을 여력이 없다며 메리츠가 1000억원을 추가해 2000억원을 모두 지원하라고 요구하고 있다. 이런 가운데 홈플러스 회생을 위한 매각 시도는 별다른 진전이 없는 것으로 전해졌다. 법원은 다음달 3일 이전에 홈플러스 회생계획안 가결 기한을 최대 두 달 더 연장할지, 파산을 선언할지를 결정할 예정이다.