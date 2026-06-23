“집값 오를 것” 주택가격심리···삼전·닉스 성과급에 상승 폭 확대

삼성전자·SK하이닉스의 대규모 성과급 등 영향으로 집값이 오를 것이란 소비자 심리가 강화했다.

한국은행이 23일 발표한 ‘6월 소비자동향조사’ 결과를 보면, 이달 주택가격전망지수는 120으로 전월(112)보다 8포인트 올랐다. 이 지수는 올해 1월 124에서 2월 108로 하락한 뒤 3월에는 96까지 떨어져 100을 밑돌다가 4월(104)부터 다시 오르기 시작해 연초 수준으로 상승했다.

주택가격전망지수가 장기 평균인 107보다 높으면 소비자들이 향후 주택 가격 상승 가능성을 높게 본다는 의미다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “최근 서울과 경기 지역을 중심으로 아파트 매매 가격과 전셋값 상승 폭이 확대됐다”며 “반도체 경기 호조로 주가가 상승하고 정보기술(IT) 부문 성과급도 많이 지급돼 소비자들의 주택가격심리에 영향을 미친 것으로 보인다”고 분석했다.

임금수준전망지수도 전월보다 2포인트 상승한 124로 지난해 7월(124) 이후 최고 수준을 기록했다. 이 팀장은 “높은 1분기 성장률과 반도체 경기 호조, IT 부문 성과급 지급 등이 소비자의 임금 기대에도 영향을 미친 것으로 평가된다”고 설명했다.

6개월 뒤 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수는 126으로 12포인트 올라 2016년 12월(+12포인트) 이후 9년 6개월 만에 최대 상승 폭을 기록했다. 최근 한은의 기준금리 인상 예고가 소비자들의 심리에 반영된 것으로 풀이된다.

소비자들의 경제 상황 인식을 종합적으로 나타내는 소비자심리지수(CCSI)는 106.6으로 전월보다 0.5포인트 올랐다. 물가 상승에 따른 체감 경기 저하에도 반도체 등 수출 호조와 주가 상승으로 낙관적 인식이 증가한 것으로 해석된다.

CCSI는 기준값인 100보다 크면 낙관적, 작으면 비관적이라는 의미다. 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 등 6개 지수를 이용해 산출한다.

현재경기판단은 반도체 수출 호조와 주가 상승으로 전월보다 3포인트 오린 86을 기록했다. 향후경기전망(92)은 그러나 중동 전쟁 종전 기대에도 대출 금리 상승세와 높아진 주가 수준 우려로 1포인트 떨어졌다.

생활형편전망(97), 가계수입전망(100), 소비지출전망(110) 등은 전월과 같았다. 향후 1년간의 소비자물가상승률 전망치(3.0%)도 동일했다.