방치된 공간이 어린이 돌봄 놀이터로…충북 증평군, ‘행복놀이터’ 조성

초등학교 인근 수년간 방치됐던 유휴부지가 충북 증평지역 어린이들의 놀이·돌봄 공간으로 새롭게 태어났다.

증평군은 아동 놀이·돌봄 공간인 ‘증평군행복놀이터’를 조성하고 오는 25일부터 임시 운영을 시작한다고 23일 밝혔다.

증평읍 장동리 옛 괴산증평교육지원청 관사 터에 들어선 행복놀이터는 증평군이 4억4000만원을 들여 지난 5월 준공했다. 이 공간은 본래 교육청 소유의 관사 부지로 수년간 빈자리로 남아있다가 증평군이 군유지와 교환하는 방식으로 부지를 확보해 아이들을 위한 공간으로 탈바꿈시켰다.

485㎡ 규모로 실외에는 미끄럼틀, 그물놀이터 등 종합 놀이터가 조성됐다. 실내에는 책을 읽으며 쉬어갈 수 있는 도서·휴게 공간이 들어섰다.

증평군은 초등학생들이 학교를 마친 뒤 학원을 가기 전이나, 학원과 학원 사이 남는 시간에 마땅히 머물 곳이 부족하다는 점에 착안했다. 특히 행복놀이터가 증평초등학교와 200m 정도 떨어진 곳에 자리하고 있어 하교한 학생들이 이곳을 이용할 것으로 기대하고 있다.

증평군은 이곳을 단순한 놀이 시설을 넘어 생활밀착형 ‘틈새 돌봄’ 공간으로 활용할 계획이다.

안전한 돌봄을 위해 시설에는 전담 인력 1명이 상주하며 아이들을 살핀다. 증평군은 전담 인력 규모를 고려해 한 번에 15명 안팎의 아이들이 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 관리할 예정이다.

지역 초등학생이면 누구나 평일 오전 10시부터 오후 7시까지 이용할 수 있다. 영유아의 경우 보호자를 동반하면 실내 공간만 이용이 가능하다.

증평군은 25일부터 시작되는 임시 운영을 통해 시설 운영의 완성도를 높이고, 이용자들의 다양한 의견을 수렴해 다가오는 여름방학 시기에 맞춰 7월 중 정식 개관할 계획이다.

증평군 관계자는 “아이들이 하교 후 안전하게 뛰어놀고 편안하게 머물 수 있는 공간을 만드는 데 중점을 뒀다”며 “임시 운영 과정에서 부족한 부분을 점검하고 보완해 만족도 높은 시설로 정식 개관할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.