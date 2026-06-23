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본문 요약

23일부터 미국 로스앤젤레스·시애틀 공항에서도 수하물을 찾았다가 도로 맡기는 절차 없이 곧바로 환승할 수 있게 됐다.

원격검색이 적용되지 않는 공항에선 탑승객이 수하물을 찾은 다음 세관검사와 검색 등을 거쳐 환승 항공사에 체크인하며 수하물을 다시 맡겨야 한다.

국토부는 "미국 국토안보부와 협력해 이뤄진 이번 원격검색 확대 조치로 LA·시애틀 공항에서도 '짐 없는 환승'이 가능해지며, 환승 시간도 통상 90분 소요에서 20분 이상 단축된다"고 밝혔다.

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이제 LA·시애틀 공항에서도 ‘빈손 환승’, 최소 20분 단축

입력 2026.06.23 11:21

  • 허남설 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
인천국제공항 제1여객터미널 입국게이트 앞. 한수빈 기자

인천국제공항 제1여객터미널 입국게이트 앞. 한수빈 기자

23일부터 미국 로스앤젤레스(LA)·시애틀 공항에서도 수하물을 찾았다가 도로 맡기는 절차 없이 곧바로 환승할 수 있게 됐다.

국토교통부는 이날 “위탁수하물에 대해 시행하는 원격검색을 미국 애틀랜타·디트로이트·미네아폴리스 공항에서 LA와 시애틀 공항까지 확대한다”고 밝혔다.

원격검색이란 출발지 항공기 탑승 전 실시한 수하물 보안검색 엑스레이(X-ray) 사진을 환승 공항으로 보내 이를 통해 수하물을 검색하고 이상이 없으면 환승 항공편에 바로 싣는 과정을 말한다.

원격검색이 적용되지 않는 공항에선 탑승객이 수하물을 찾은 다음 세관검사와 검색 등을 거쳐 환승 항공사에 체크인하며 수하물을 다시 맡겨야 한다.

국토부는 “미국 국토안보부와 협력해 이뤄진 이번 원격검색 확대 조치로 LA·시애틀 공항에서도 ‘짐 없는 환승’이 가능해지며, 환승 시간도 통상 90분 소요에서 20분 이상 단축된다”고 밝혔다.

단, 원격검색은 미국 관세국경보호청(CBP)이 제시하는 X-ray 사진 적합성·전송률이나 개인정보 보호조치 등 기준을 충족한 대한항공·델타항공 승객을 대상으로 한다. 인천에서 직항기를 타고 LA·시애틀에 도착해 환승하는 승객뿐만 아니라, 다른 나라에서 출발해 인천공항에서 환승한 다음 LA·시애틀 공항에 도착한 승객에게도 적용된다.

현재 인천-LA 항공편은 하루 3편(화·목요일은 하루 1편), 인천-시애틀 항공편은 하루 1편 운항 중이다. 2025년 두 노선 탑승객 42만1000여명 중 LA·시애틀 공항에서 환승한 탑승객은 약 30%인 12만7000여명에 달한다.

이상헌 국토부 공항정책관은 “원격검색을 미국 내 다른 주요 공항으로 확대하고 참여 항공사도 차차 늘려 더 많은 승객이 혜택을 받게 하겠다”고 말했다.

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