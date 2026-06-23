“올여름 더 덥다”…계곡·숲·바다 찾아 떠나는 ‘쿨케이션’

올여름도 무더위가 예고되면서 여행 풍경이 달라지고 있다.

기상청의 ‘2026년 여름철 3개월 전망’에 따르면 6~8월 평균기온은 평년보다 높을 가능성이 큰 것으로 전망됐다. 이에 따라 뜨거운 도심을 벗어나 상대적으로 시원한 지역에서 휴식을 즐기는 이른바 ‘쿨케이션(Coolcation)’이 여름 휴가의 새로운 키워드로 떠오르고 있다.

에어비앤비가 발표한 여름 여행 트렌드에서도 이러한 변화가 확인된다. 전체 여행객 3명 중 1명은 집에서 가까운 여행지를 선호하는 것으로 나타났으며, 국내에서는 자연환경을 중심으로 한 휴양 여행에 대한 관심이 높아진 것으로 조사됐다. 특히 강원도 지역은 계곡과 숲, 바다를 모두 즐길 수 있는 대표적인 쿨케이션 목적지로 주목받고 있다.

실제 숙소 선택 기준도 달라지고 있다. 과거에는 시설과 인테리어가 중요했다면 최근에는 자연환경과 체험 요소를 함께 고려하는 여행객이 늘고 있다. 숙소 창문 밖으로 보이는 숲과 계곡, 밤하늘의 별, 해안가 산책로 같은 요소가 여행의 중요한 가치로 떠올랐다.

에어비앤비가 소개한 숙소들도 이러한 흐름을 반영한다. 평창의 한 산속 독채 숙소는 해발 676m 고지에 자리해 한여름에도 비교적 선선한 기후를 누릴 수 있으며, 밤에는 별이 가득한 하늘을 감상할 수 있다. 고성의 독채 숙소는 자작도해수욕장과 삼포해수욕장 등 동해안 해변과 가까워 바다 피서를 즐기기에 적합하다.

계곡을 찾는 수요도 늘고 있다. 삼척 중봉계곡 인근 숲속 숙소는 계곡물과 소나무숲이 어우러진 환경을 갖췄으며, 영월 숙소는 김삿갓계곡과 고씨굴 등 대표적인 여름 피서 명소를 가까이에서 즐길 수 있다. 양양의 독채 숙소는 소나무숲과 하조대 해변을 함께 누릴 수 있는 것이 특징이다.

숙소에 머무는 것을 넘어 현지 경험을 즐기려는 여행객도 증가하고 있다. 동해를 배경으로 한 요트 투어와 서핑 체험, 지역 공방에서 진행하는 캔들 만들기 프로그램 등 체험형 여행 콘텐츠에 대한 관심도 높아지는 추세다.

업계 관계자는 “최근 쿨케이션은 단순히 더위를 피하는 차원을 넘어 자연 속에서 휴식과 재충전을 추구하는 여행 방식으로 자리 잡고 있다”며 “올여름에는 이동 시간보다 체류 경험의 질을 중시하는 여행 수요가 더욱 확대될 것으로 보인다”고 말했다.