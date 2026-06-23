인권위 간부 “인사 발령 철회해 달라…기쁘지 않아” 안창호 체제 반발 지속

국가인권위원회 간부가 23일 안창호 인권위원장의 조직 운영 등 행보에 반발하며 인사 발령 철회를 요구했다. 앞서 인권위 간부 4명도 안 위원장 체제에 항의하는 차원에서 보직 반납을 선언한 바 있다.

남경혜 인권위 정보화관리팀장(서기관)은 이날 인권위 내부 게시판에 올린 ‘저에 대한 보직 발령을 철회하여 주십시오’라는 제목의 글에서 “과장님들의 글을 보면서 직제팀장 반납을 고민하고 있었는데 어제 인사 발령이 났다”고 밝혔다.

전날 발표된 인권위 인사 발령 내용에 따르면 남 팀장은 다음달 1일자로 대구인권사무소장 보직으로 임명됐다. 남 팀장을 포함해 서기관인 과장·팀장급 직원 6명의 보직 발령이 이뤄졌다. 침해조사국 조사총괄과장, 차별시정국 혐오표현대응과장 등 자리가 포함됐다.

남 팀장은 “공직사회에서 보직을 받는 것은 영광스럽고 기쁜 일이다. 십수년을 혹은 그 이상을 열심히 노력해서 인정을 받는 순간이니”라며 “그런데 저는 기쁘지 않다”고 밝혔다. 그는 “인권위는 2년 전 12·3 내란의 그 밤에 머물러 있다”며 “(지난해 2월 의결한) 윤석열 방어권 (보장 권고) 안건에 대해 그 어떤 반성과 책임도 없다”고 했다. 그는 안 위원장이 지난 13일 열린 서울퀴어문화축제에 불참한 사실도 지적했다.

남 팀장은 “위원장님은 작년 직원들의 설문조사 결과가 발표되었을 때도, 자유게시판에 직원들의 실명 글이 올라갈 때도, 과장들이 보직을 반납하고 있는 지금도 ‘직원들을 경청하고 있다’, ‘책임지겠다’라고 여러 번 말씀하셨지만 아무것도 하지 않으셨다”며 “위원장님 책임을 지셔야 한다”고 했다. 그는 인권위 사무총장과 국장급 간부들을 향해 “인권위 정상화에 나서달라”고도 했다.

과장급 간부들은 다음달 예정된 인사에서 보직을 맡지 않겠다며 안 위원장의 사퇴 등 거취 정리를 요구하고 있다. 전날 권혁장 기획재정담당관과 윤채완 서기관, 지난 19일 박광우 차별시정총괄과장, 지난 15일 김재석 군인권보호총괄과장이 보직을 내려놓겠다고 밝혔다. 안 위원장은 전날 인권위 전원위원회에서 일부 인권위원들의 관련 문제 제기에 “법과 인사 원칙에 따라 인사가 이뤄질 것”이라고 말했다.

인권위 직원 A씨는 기자에게 “법과 원칙을 제대로 아는 사람이라면 과장 등 간부들 목소리에 귀를 기울여야 한다”며 “안 위원장이 지키려고 하는 건 인권 보호·향상의 가치가 아니라 오로지 본인의 자리인 것 같다”고 말했다.