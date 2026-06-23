제주서 온라인으로 중국인 관광객 성매매 알선 일당 검거

제주경찰청, 30대 중국인 2명 검거 해외 도피 2명 추적 중

제주에서 인터넷 사이트와 모바일 메신저를 통해 중국인 관광객 등을 상대로 성매매를 알선한 일당이 경찰에 적발됐다.

제주경찰청은 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 중국인 알선책 A씨(30대·여)를 구속하고, 또다른 중국인 B씨(30대)를 불구속 입건했다고 23일 밝혔다. 아울러 해외로 도피한 또 다른 조직원 2명(한국인 1명, 중국인 1명)의 행방을 쫓고 있다.

이들은 중국어로 개설된 성매매 알선 인터넷 사이트를 운영하며 이용객을 모집하고 성매매를 알선한 혐의를 받는다.

경찰은 관련 첩보를 입수해 위장 수사를 벌인 끝에 지난 18일 오후 8시쯤 제주시 연동의 한 오피스텔에서 알선책 A씨를 검거했다. 단속 과정에서 현금 500만원도 압수했다.

조사 결과 이들은 성매매 알선 사이트를 개설한 뒤 다수의 여성 프로필을 등을 게시하고, 모바일 메신저인 위챗을 이용해 성매매 가격과 연락 방법을 광고했다. 이들은 코스에 따라 11만원부터 최고 50만원까지 비용을 받고 성매매를 알선한 것으로 확인됐다.

경찰은 범죄수익을 전액 환수하기 위해 기소 전 몰수보전 절차를 밟는 한편 해당 성매매 사이트에 대한 폐쇄 조치를 추진하고 있다.

경찰 관계자는 “해당 범죄가 언제부터 시작됐는지 등 구체적인 사건 경위와 여죄를 조사하는 동시에, 달아난 조직원들을 추적 중”이라고 말했다.