“청춘 빼앗기고 부서진 삶”···93세 ‘한국전쟁 참전’ 소년병들, 국가 상대 ‘각 1억’ 첫 소송

한국전쟁 생존 소년병들과 유족이 국가를 상대로 손해배상청구 소송을 제기했다.

23일 대구 법조계에 따르면, 한국전쟁에 참전했던 소년병 장성곤씨(93)와 박태승씨(93), 고(故) 장병율·하명윤씨 유족은 이날 대구지법에 정부를 상대로 위자료 각 1억원을 요구하는 내용의 국가배상청구 소송을 냈다.

이들은 “1950년 6·25 전쟁 당시 만 15∼17세로 병역 의무가 없는 미성년자였는데도 법적 근거 없이 정규군으로 전선에 투입됐다”며 “위법한 공권력 집행에 의해 청춘을 빼앗기고 삶이 부서졌다”고 주장했다.

원고 측 소송대리인은 이번 소송이 2024년 7월9일 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위)의 한국전쟁 중 소년병에 대한 인권 침해 ‘진실규명 결정’ 이후 처음 제기되는 국가배상 청구 소송이라고 설명했다.

앞서 진실화해위는 “소년병은 병역 의무가 없으나 한국 전쟁에 동원돼 생명권 침해, 육체적·정신적 피해, 학습권 박탈 등 사회적 피해를 본 사실이 확인된다”며 “국가가 소년병의 명예 회복 및 보상에 관한 특별법을 제정해 실질적인 피해 회복을 구현해야 한다”고 권고한 바 있다.

다만 당시 소년병 병역 수행의 위법성에 대해서는 단정하기 어렵다는 판단이 나왔다.

또한 진실화해위는 “한국전쟁 당시 18세 미만 미성년자로 병역 의무가 없었는데도 정규군으로 동원됐던 소년병은 약 3만명에 달한다”면서 “자원입대한 소년병도 있지만 일부는 자원입대 형식을 갖춘 유인 징집에 가까웠다”고도 했다.

해당 결정은 청구인 6명에 대해서만 효력이 있다. 이번 소송 원고 4명은 모두 진실규명 결정 대상자 또는 그 유족으로 파악됐다.

소송대리인인 하경환 변호사는 “진실화해위 결정으로 국가배상 청구권 소멸시효가 새롭게 진행돼 소송을 제기하게 됐다”며 “위자료(1억원)은 ‘상징적 금액’이고, 소년병 어르신들께서 진정으로 바라는 건 국가의 진심 어린 사과 한마디”라고 말했다.