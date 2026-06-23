흑석 빗물펌프장 ‘원점 검토’ 류삼영 당선인···“주민이 원한 사업인지 확인 필요”

흑석11구역 기부채납지도 “전시관보다 주민들이 필요로 하는 시설 설치할 것”

민선9기 취임 일주일을 앞둔 류삼영 동작구청장 당선자가 흑석 빗물펌프장을 이전하고 남은 부지에 설치할 예정이었던 ‘하이앤드 주거 시설’ 및 한강 수변 공간 조성 사업을 사실상 전면 백지화했다. 흑석 11구역 기부채납지 내 ‘아트스페이스’ 조성사업도 중단될 것으로 보인다.

두 사업은 박일하 동작구청장이 역점을 두고 추진했던 사업으로, 류 당선자는 주민들의 의견을 제대로 청취한 뒤 주민에게 필요한 시설을 조성한다는 계획이다.

동작구청장직 인수위원회는 류 당선인이 흑석동 한강 수변 공간 조성 사업과 아트스페이스 건립 사업을 전면 재검토해 줄 것을 동작구에 요청했다고 23일 밝혔다. 류 당선인의 임기는 7월 1일부터다.

동작구는 지난 2024년 11월 흑석동 2-26번지 흑석 빗물펌프장 부지 7910㎡ 면적에 세계 최대 규모의 아이맥스 영화관과 ‘하이앤드’ 최고급 아파트와 오피스텔, 세계적으로 유행하는 식당 등을 갖춘 ‘한강 수변 공간’ 조성 계획을 발표한 바 있다. 서울시는 이 계획에 따라 해당 부지에 지으려 한 공공임대주택 및 청년센터 등 복합시설 건립계획을 철회했다.

류 당선자는 그러나 흑석 빗물펌프장을 한강변으로 이전한 뒤 남은 부지에 지하 공영주차장과 지상 공원, 심훈 문학관 등 시설을 조성하겠다고 공약한 바 있다.

인수위 관계자는 “당선인의 생각은 ‘주민의 의견에 따라 개발해야 한다’는 것인데 해당 사업들은 주민들의 의견 수렴 과정도 제대로 이뤄지지 않은 구청의 일방적 사업이라고 판단하고 있다”며 “동작구가 기존에 발표한 사업내용이 과연 주민들이 원해서 하는 것인지를 먼저 물어보는 절차를 거치려는 것”이라고 말했다.

흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합이 기부채납으로 내놓은 흑석동 38-58번지 일대 부지에 들어설 예정이었던 ‘아트스페이스’ 설치계획도 전면 재검토에 들어간다.

동작구는 지난 4월 아트스페이스 조성을 위한 디자인 설명회를 열고, 설계에 참여한 스위스 건축가 엠마누엘 크리스트를 초청해 디자인 초안을 공개하기도 했다.

류 당선인은 그러나 “아트스페이스 전시관이 과연 흑석동 주민들에게 필요한 시설인지, 전시관이 아닌 더 주민들이 필요로 하는 시설을 기부채납으로 받는 게 적절하지 않은지에 대한 검토가 필요하다”며 관련 절차 중단을 요청했다.

인수위 관계자는 “22일 흑석11구역 조합장 등을 면담했고, 현재 실시설계 등을 실시하지 않아 별도의 매몰비용이 발생하지 않은 단계라는 설명을 들었다”며 “흑석 11구역 조합원들의 기부채납으로 지어지는 건데 최대한 주변 지역 주민들까지 필요로 하는 시설을 조성해야 한다는 게 당선인의 생각”이라고 설명했다.