목 타는 여름, 맹물 대신 ‘탄산수’ 양껏 마셔도 될까?

가장 좋은 음료는 ‘몸에 맞으면서 꾸준히 마실 수 있는 물’

기온이 오르며 오로지 냉장고 안의 맥주 생각만 하며 귀가하는 날이 늘고 있다. 하지만 음주에 대한 부담감에 오히려 손이 자주 가는 음료는 차가운 탄산수다. 여기서 드는 의문 하나. 탄산수는 그냥 물만큼 수분 보충이 될까, 탄산 때문에 오히려 탈수를 일으키는 건 아닐까.

탄산수는 물에 이산화탄소를 녹여 탄산 기포를 만든 음료다. 기포 때문에 산성도가 약간 높아지지만 몸이 수분을 흡수하는 능력에는 큰 영향을 주지 않는다. 실제로 여러 음료의 수분 공급 능력을 비교한 연구에서는 탄산수의 수분 공급 효과가 일반 생수와 사실상 동일한 것으로 나타났다. 미국심장협회(AHA)도 최근 “탄산수는 일일 수분 섭취량에 충분히 기여할 수 있다”고 설명했다.

전문가들의 답은 비교적 명확하다. 무가당 탄산수라면 일반 물과 거의 같은 수준으로 수분을 공급한다는 것이다. 탄산수도 결국은 ‘물’이다

오히려 물을 더 많이 마시게 만들 수도

평소 맹물을 잘 마시지 않는 사람이라면 탄산수가 도움이 될 수 있다. 전문가들은 탄산의 청량감과 다양한 향이 물 섭취를 늘리는 데 긍정적으로 작용할 수 있다고 말한다. 물이 지루하게 느껴지는 사람에게는 탄산수가 수분 섭취의 문턱을 낮춰주는 셈이다. 생수는 잘 안 마시는데 탄산수는 온종일 마신다는 경험담도 흔히 들을 수 있다.

그렇다고 모든 상황에서 탄산수가 최고의 선택인 것은 아니다. 탄산은 위 안에서 가스를 만들어 포만감을 높이는 효과가 있다. 덕분에 식사량 조절에는 도움이 될 수도 있겠지만, 반대로 한 번에 많은 양을 마시기 어렵게 만든다.

특히 땀을 많이 흘린 직후나 격렬한 운동 후에는 짧은 시간에 충분한 수분을 보충해야 하는데, 탄산의 포만감 때문에 물보다 덜 마시게 될 수 있다. 일부 운동 전문가들은 운동 전후에는 일반 물이 더 편안할 수 있다고 조언한다.

탄산수를 마신 뒤 속이 더부룩해지거나 트림이 자주 나온다면 섭취량을 줄이는 것이 좋다. 또한 과민성대장증후군이나 위식도역류질환이 있는 사람, 복부 팽만감을 자주 느끼는 사람은 주의해야 한다. 탄산이 증상을 악화시킬 수 있기 때문이다. 또한 클럽소다처럼 나트륨이 첨가된 제품은 생각보다 염분 함량이 높을 수 있으므로 성분표를 확인하는 것이 좋다.

탄산수를 주의할 점은 또 있다. 탄산이 녹아 있어 일반 물보다 산성이 강하기 때문이다. 다만 전문가들은 무가당 탄산수 자체가 치아를 심각하게 손상시킨다는 근거는 제한적이라고 전한다. 문제는 레몬·라임 등 시트러스 향이 강하게 첨가된 제품이다. 이런 제품은 산도가 더 낮아 치아 법랑질에 영향을 줄 가능성이 있다. 탄산수를 자주 마신다면 물로 입안을 한 번 헹구는 습관이 도움이 된다.