‘K-뷰티’ 필수 코스 된 약국…“한국 여행하며 꼭 들러야해요”

약국이 ‘K-뷰티’ 관광의 새로운 코스로 떠오르고 있다. 미용과 의료 관광이 결합하면서 ‘약국 쇼핑’이 새로운 관광 문화로 자리 잡은 것으로 보인다.

한국관광공사가 23일 분석한 한국관광 데이터랩 외국인 카드 소비 빅데이터에 따르면 지난 5월 외국인 관광객의 국내 카드 소비액은 2조1222억 원으로 지난해 같은 달(1조2702억원)보다 67.1% 증가했다. 이 중 약국에서 소비한 액수는 전년 대비 206.1% 증가했다. 특히 성수2가1동에 있는 약국 매출은 전년 대비 1만5249%, 성수2가3동은 2877% 늘었다.

이러한 흐름에 발맞춰 성수, 홍대, 명동 등에는 대형 약국이 입점하고 있다. 지난 22일 서울 성동구 성수역 인근 대형 약국에 들어서자 ‘K-Pharmacy Skin Care’(한국 약국 스킨케어)라고 적힌 코너가 가장 먼저 눈에 들어왔다. 여드름 관리, 안티에이징 등 피부 고민과 목적에 맞춘 제품들로 채워진 코너 앞에서 관광객들은 흰 가운을 입은 약사와 피부 고민을 상담했다. 약국 내부에는 관광객들이 상품 구매 전후 환전을 할 수 있는 무인 환전기도 설치돼 있다.

외국인 관광객들은 의약품의 효능과 전문 약사의 상담을 기대하고 약국을 방문했다. 성수동의 대형 약국에서 안티에이징 제품을 구매한 일본인 마에다(33)는 “한국 제품들이 홈케어 하기 좋다고 해서 스킨케어 제품을 많이 샀다”며 “일본어 안내도 잘 돼 있고 전문 약사와 통역을 해주는 직원이 있어서 신뢰하고 피부 상태를 상담했다”고 만족감을 드러냈다. 또 벨기에에서 온 마리나(24)도 “여드름이 오랫동안 고민이었는데 한국 약과 이너뷰티 아이템이 효과가 좋다고 들었다”면서 “한국에 방문하면서 약국은 꼭 들러야겠다고 의도하고 왔다”고 말했다.

대형 약국들은 전문성을 바탕으로 처방전 없이 일반의약품·화장품 등을 구매할 수 있는 ‘드럭스토어‘와 직접 경쟁하는 모습을 보인다. 홍대와 성수에 있는 일부 대형 약국은 드럭스토어 맞은편에 자리하고 있다. 성수의 대형 약국에 근무하는 약사 A씨는 “근처에 병원이 없는데도 한국 의약품을 구매하기 위해 오는 관광객이 많다”며 “약사가 상주하면서 의약품에 대해 상담을 하는 만큼 전문성과 신뢰도를 기반으로 경쟁력을 키우고 있다”고 말했다.

틱톡, 인스타그램 등 SNS에서 한국 의약품이 입소문을 타면서 ‘약국 쇼핑’이 확대된 것으로 보인다. 명동 대형 약국에서 상품을 둘러보던 독일인 안드레아(39)는 “인스타그램을 보고 드럭스토어를 가지 않아도 다양한 스킨케어 제품들을 구매할 수 있다는 걸 알게 됐다”라며 “독일에서는 원하는 약을 물어봐야 받을 수 있는데, 여기서는 쇼핑하듯 둘러볼 수 있어 흥미롭다”고 말했다.

정란수 미래관광전략연구소 소장은 “약국이 병원과의 연계성을 가지고 의료·조제 기능만 수행하는 게 아니라 기능성 상품과 생활잡화까지 확장하면서 관광지로 자리 잡고 있다”며 “K-웰니스에 대한 공신력이 높아지려면 약을 외국인에게 더 비싸게 받는 등의 사례가 나오지 않도록 기준을 마련해야 한다”고 말했다.