재난 현장 구조 대상자 위치 오차, 30m→15m로 줄어···정밀위치측정 기술 첫 적용

소방청이 재난 상황에서 건물 내 구조대상자의 정확한 위치를 신속하게 파악할 수 있는 ‘정밀위치측정 기술’을 소방 현장에 처음으로 적용한다.

소방청은 건물 내 구조대상자의 위치 오차를 줄이고, 층수 위치까지 확인할 수 있는 정밀위치측정 기술을 대전 지역 소방 현장에 최초 적용한다고 23일 밝혔다.

최근 초고층 건축물 증가로 재난 상황에서 구조대상자의 정확한 위치를 신속하게 파악하는 것이 구조 활동의 핵심 요소로 부각되고 있다. 그러나 기지국과 GPS 등을 활용하는 기존 위치정보로는 실내 공간에서 구조대상자의 정확한 위치와 층수를 확인하기 어려워 구조 골든타임 확보에 한계가 있었다.

이에 과학기술정보통신부는 디지털 기술을 활용해 기존 위치정보 서비스의 한계를 개선한 정밀위치측정 기술을 개발했다. 해당 기술은 이통 3사 기지국과 Wi-Fi, 블루투스, 기압 등 정보를 복합적으로 활용해 위치 오차를 기존 약 30m에서 15m 수준으로 줄였다. 또 수평 위치정보뿐만 아니라 건물 내 높이 정보까지 제공해 구조대상자가 위치한 층수를 파악할 수 있도록 했다.

과기부는 내년 말까지 후속 연구개발 과제를 통해 고정밀 복합측위 기술을 더욱 고도화하고 있으며, 현재 5세대 이동통신(5G)의 기지국 거리와 방향 정보, 다양한 위성항법시스템(GNSS) 정보 등을 추가로 활용하는 기술을 개발 중이다. 이를 통해 위치측정 오차를 10m 수준으로 줄이도록 할 예정이다.

소방청은 대전 지역 실증 결과를 토대로 현재 고도화가 추진 중인 차세대 119통합시스템에도 해당 기술을 적용하는 방안을 검토 중이다.

김상현 소방청 장비기술국장은 “대전 지역을 중심으로 정밀 위치측정 기술에 대한 실증을 진행한 후 타 지역으로 확대 적용해 나갈 계획”이라며 “연구개발 결과의 성공적인 추진과 기술 확산을 위해 과학기술정보통신부와 긴밀한 협력체계를 구축하고 관계기관과의 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.