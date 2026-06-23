캄보디아로 유인·감금한 대포통장 조직 검거…사진 찍었다며 고문까지 자행

항공권 등을 제공하며 캄보디아로 유인해 감금한 대포통장 유통 범죄조직 일당이 경찰에 검거됐다. 일부 피해자는 내부 사진을 촬영했다는 이유로 고문을 당한 것으로 조사됐다.

서울경찰청 광역수사대는 범죄단체조직 및 감금·특수상해 등 혐의로 대포통장 유통조직 총책 A씨 등 8명을 검거해 이 중 6명을 구속했다고 23일 밝혔다. 이 외에 국내 모집책 3명은 국외이송유인 등 혐의로, 대포통장 명의자 9명은 전자금융거래법 위반 등 혐의로 검거했다.

경찰 수사 결과, 조직 총책 A씨는 지난해 7월 캄보디아 프놈펜에 범행을 위한 시설을 꾸리고 인터넷 커뮤니티와 텔레그램 채널을 통해 범행 참가자를 모집했다. 항공권을 제공하며 참가자들을 캄보디아로 유인한 뒤 현지 숙소에 감금하고 폭행했다. 피해자들에게 빼앗은 통장을 피싱 범죄조직에 제공하며 통장 1개당 1000만~2000만원을 받아 챙겼다.

피해자들은 대포통장을 활용한 조직적 범행이 진행되던 2~6주간 시아누크빌 원구단지 등에 감금된 것으로 조사됐다. 한 피해자는 휴대전화로 숙소 내부와 이동 경로를 몰래 촬영한 사실이 발각되자 다른 이들 앞에서 고문을 당하기도 했다. 조직 일당은 고문 장면을 촬영해 조직원들에게 공유하기도 했다.

경찰은 “통장을 판매하거나 대가를 수수 또는 약속하며 계좌를 대여하는 행위는 그 자체로 형사처벌 대상”이라고 주의를 당부했다. 경찰은 “‘고액 알바’ ‘고액 현금 지급’ 등을 조건으로 해외 출국을 유도하는 것은 대부분 피싱 범죄 또는 자금 세탁 범죄조직에서 사용하는 방식”이라며 “실제 해외로 출국하는 경우 감금·폭행·협박 등 강력 범죄의 피해자가 될 수도 있음을 각별히 유의해달라”고 밝혔다.