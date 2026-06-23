한우농가 노동공백 줄인다···전남도, 연 10일 대체인력 지원

한우농가가 입원이나 경조사 등으로 농장을 비워야 할 때 전문 인력이 대신 축사를 관리해주는 지원사업이 전남에서 추진된다. 매일 사료를 주고 축사를 살펴야 하는 축산업 특성상 하루도 자리를 비우기 어려운 한우농가의 노동 공백을 덜어주기 위한 것이다.

전남도는 한우농가를 대상으로 ‘한우농가 삶의 질 향상 시범 지원사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

한우농가는 가축 관리가 매일 이뤄져야 하는 업종이다. 갑작스러운 질병이나 가족 행사, 장례 등에도 농장을 비우기 어려워 농가의 휴식권과 돌봄 부담 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

이 사업은 농가가 불가피하게 농장을 비워야 할 때 전문 대체인력이 사료 급여와 질병 예찰, 축사 관리 등을 대신 맡는 방식으로 운영된다. 농가는 결혼·장례 등 경조사나 병원 입원, 교육, 농번기 등 필요한 상황에 연간 최대 10일까지 이용할 수 있다.

전남도는 대체인력 인건비의 50%를 지원한다. 사육 규모에 따라 지원 단가를 차등 적용해 농가 부담을 줄이고 형평성도 고려했다.

지원 대상은 축산업 허가나 등록을 받은 한우농가다. 다만 상시 고용노동자를 2명 이상 둔 농가는 지원 대상에서 제외된다. 사업 신청은 해당 시군 축산부서를 통해 하면 된다.

김성진 전남도 축산정책과장은 “한우농가는 매일 축사를 관리해야하는 특성상 휴식이 어려운 직업군 중 하나”라며 “농가가 사람답게 쉬고, 지속적으로 축산업을 이어가도록 현장 체감형 정책을 확대하겠다”고 말했다.