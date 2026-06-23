“살 찐거봐” 창원해경 징계위원들, 여직원 모욕 혐의 경찰 수사

경남지역 한 해양경찰서 징계위원회 위원들이 해경 내부 여성 직원에게 성희롱성 발언을 했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

마산중부경찰서는 최근 창원해양경찰서 징계위원회 위원 2명을 모욕 혐의로 수사해달라는 고소장을 접수했다고 23일 밝혔다.

고소장에는 이들 위원 2명이 지난 1월 창원해경 소속 한 여성 직원에게 커피를 타오라고 시키거나 “살찐 거 봐” “소주 한 잔 안 주느냐” “내일모레면 할머니” 등 발언을 했다는 내용이 담겼다.

전직 해경 간부인 이들은 창원해경 징계위원회 위원으로 위촉돼 활동해온 것으로 파악됐다.

이들 위원 2명은 창원해경 내부 직원의 비위 행위에 대한 징계 절차에 관여할 수 있는 권한이 있다.

창원해경은 수사 관련 통보가 정식으로 들어오면 위원 해촉을 검토할 예정이다. 경찰은 이들 위원 2명을 입건해 정확한 사건 경위 등을 조사할 계획이다.

징계위 위원들에게 모욕당했다고 알려진 해당 여성 직원에게 창원해경 현직 경찰관도 성희롱 소지가 있는 발언을 했다는 의혹도 제기돼 해양경찰청에서 감찰 중인 것으로 전해졌다.