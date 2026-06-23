조절 안 된 중증천식, 일상생활 제한 위험 5배

중증천식 환자가 기침 등 증상을 제대로 조절하지 못하면 직장생활, 공부, 여가활동 등 일상생활에 제한을 겪을 위험이 5배 이상 높아지는 것으로 나타났다. 천식 관리가 단순히 기침이나 호흡곤란을 줄이는 문제를 넘어, 환자 삶의 질을 좌우한다는 분석이 나왔다.

23일 질병관리청 국립보건연구원은 ‘세계 알레르기 주간’을 맞아 국내 중증천식 환자를 대상으로 한 연구에서 천식 증상 조절 여부가 삶의 질과 밀접하게 연관돼 있다는 사실을 확인했다고 밝혔다.

연구진은 한국 중증천식 등록사업(KoSAR)에 이름을 올린 성인 천식 환자 701명을 대상으로 증상 조절 정도와 삶의 질을 각각 설문 지표로 평가한 뒤, 증상 조절 여부에 따라 삶의 질이 어떻게 달라지는지를 비교했다.

연구 결과 중증천식 환자의 삶의 질은 비중증천식 환자보다 낮았다. 삶의 질 평가 지표인 EQ-5D 평균값은 비중증천식 환자가 0.87인 데 비해 중증천식 환자는 0.83이었다. 같은 중증천식 환자 안에서도 증상 조절 여부에 따라 차이가 컸다. 증상이 조절된 중증천식 환자의 삶의 질 지수는 0.85였지만, 조절되지 않은 환자는 0.75에 그쳤다. 질병청은 “증상이 조절되는 환자가 그렇지 않은 환자보다 삶의 질이 약 12% 높았다”고 설명했다.

증상이 조절되지 않는 중증천식 환자는 이동성, 자기관리, 일상생활 수행능력, 통증·불편, 불안·우울 등 삶의 질 전 영역에서 문제를 경험할 가능성이 컸다. 이 중 직장, 공부, 가사, 여가활동 등 일상생활 수행 능력 제한 위험은 증상이 조절된 환자보다 5.08배 높은 것으로 나타났다.

연구책임자인 김상헌 한양대병원 교수는 “이번 연구는 중증천식 환자에 대한 폐 기능 중심 평가를 넘어 증상 조절 수준과 일상생활 기능을 함께 고려한 포괄적 관리의 중요성을 보여준다”며 “임상 현장에서 증상 조절 수준을 체계적으로 평가하고 관리하는 접근이 필요하다”고 말했다.

질병청은 “앞으로도 국가 차원의 장기 등록사업을 통해 환자 중심의 중증천식 관리 정책을 강화하겠다”며 “일상생활 유지와 삶의 질 향상을 위해 꾸준한 약물치료와 함께 호흡기 감염, 흡연 등 악화 요인 관리에 적극 참여해 달라”고 밝혔다.