남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’ [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 FIFA 북중미 월드컵 한국과의 조별리그 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시각) 결전지인 멕시코 몬테레이에 입성했다.

다음은 선수단 도착 장면이다.