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남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’

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남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’

입력 2026.06.23 13:44

구글 검색 선호 매체로 추가
2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시각) 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착하고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시각) 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착하고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 한국과의 조별리그 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시각) 결전지인 멕시코 몬테레이에 입성했다.

다음은 선수단 도착 장면이다.

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착한 23일(한국 시간) 취재진이 호텔 앞에서 선수단 버스를 촬영하고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착한 23일(한국 시간) 취재진이 호텔 앞에서 선수단 버스를 촬영하고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’ [2026 FIFA 북중미 월드컵]
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2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시간) 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착하고 있다. 2026.06.23 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 23일(한국 시간) 멕시코 몬테레이의 한 호텔로 도착하고 있다. 2026.06.23 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’ [2026 FIFA 북중미 월드컵]
남아공 선수단…‘결전지 몬테레이 도착’ [2026 FIFA 북중미 월드컵]
2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 결전지인 멕시코 몬테레이에 도착한 23일(한국 시각) 멕시코군과 경찰이 선수단 숙소 인근에서 경계 근무를 서고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 결전지인 멕시코 몬테레이에 도착한 23일(한국 시각) 멕시코군과 경찰이 선수단 숙소 인근에서 경계 근무를 서고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 결전지인 멕시코 몬테레이에 도착한 23일(한국 시각) 팬들이 호텔 앞에서 선수단을 기다리고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 한국과의 경기를 앞둔 남아프리카공화국 남자 축구 선수단이 결전지인 멕시코 몬테레이에 도착한 23일(한국 시각) 팬들이 호텔 앞에서 선수단을 기다리고 있다. 몬테레이(멕시코)|문재원 기자

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