‘수사권 남용’ 진상조사단장에 김수홍 검찰과장

법무부가 검찰인권존중미래위원회(검찰미래위) 진상조사단장에 김수홍 법무부 검찰과장을 임명했다.

23일 법조계에 따르면 법무부는 이날 김 과장을 검찰미래위 진상조사단장으로 전보하는 인사를 냈다. 부임일은 24일이다. 후임 검찰과장으론 나하나 대검 정책과장이 임명됐다. 대검 정책과장은 이건표 대검 범죄정보2담당관이 맡는다.

임시 사무실은 서울동부지검에 마련된다. 조사단은 미래위가 조사 대상으로 정했거나 향후 추가로 권고하는 사건을 넘겨받아 사실관계 확인과 기록 검토 등을 맡는다. 조사단은 이르면 24일부터 업무를 시작할 방침이다.

앞서 법무부는 지난 10일 검찰미래위를 발족했다. 1차 조사 대상으로 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 위례신도시 사건, 서해 공무원 피격 사건, 문재인 정부 통계 조작 사건, 윤석열 전 대통령 명예훼손 허위보도 의혹 사건 등 7건이 선정됐다.

검찰미래위 위원으로는 위원장인 장 변호사를 비롯해 김진수·이동연 변호사, 김혜경 계명대 경찰행정학과 교수, 오병두 홍익대 법과대학 교수, 오창익 인권연대 사무국장, 황성기 대한변호사협회 인권위원 등 7명이 참여했다.